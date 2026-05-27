'महंगाई की आग से...', PM मोदी ने गर्मी को लेकर शेयर की पोस्ट तो खरगे ने कसा तंज, कहा- लूट पर बोलिए
Mallikarjun Kharge Congress: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरने ने पीएम मोदी की एक पोस्ट को लेकर रिएक्शन दिया है. उन्होंने केंद्र पर महंगाई को लेकर तंज कसा.
उत्तर भारत के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं. तापमान बढ़ने की वजह से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (27 मई) को एक पोस्ट शेयर की, जिसमें लोगों को गर्मी से बचने के लिए किया. प्रधानमंत्री मोदी की इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तंज कस दिया. उन्होंने कहा कि लोग गर्मी से तो बच लेंगे, लेकिन महंगाई की आग से कैसे बचेंगे.
खरगे ने एक्स पर पोस्ट शेयर की. उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए लिखा, 'गर्मी तो झेल लेंगे, पर भाजपा प्रायोजित महंगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं. अपनी सरकार की लूट पर भी कभी कुछ बोलिए, मोदी जी?' खरगे ने मंगलवार को भी एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'मैंने कल ही कहा था कि ये मोदी जी की रणनीति है. ये एक तरह से स्लो पॉइज़निंग है, जो गरीबों को तबाह कर रही है. मोदी सरकार हर दिन थोड़ी-थोड़ी कीमतें बढ़ा रही है.'
कई बार बढ़ चुकी हैं तेल की कीमतें
गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से कच्चा तेल और एलपीजी की सप्लाई ठीक तरह से नहीं हो पा रही है. भारत समेत तमाम देश इस मुश्किल से गुजर रहे हैं. युद्ध का असर महंगाई पर भी पड़ रहा है. भारत में पिछले दो हफ्ते में कई बार तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं.
गर्मी तो झेल लेंगे, पर भाजपा प्रायोजित महँगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं।— Mallikarjun Kharge (@kharge) May 27, 2026
अपनी सरकार की लूट पर भी कभी कुछ बोलिए, मोदी जी ?
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