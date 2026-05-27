भारत का ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के कराची से मुंद्रा पोर्ट आई 1150 करोड़ की कोकेन जब्त

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) और एटीएस गुजरात ने संयुक्त समुद्री तस्करी-रोधी अभियान में लगभग ₹1150 करोड़ मूल्य की 115 किलोग्राम कोकीन जब्त की है. इसे अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स खेपों में से एक माना जा रहा है.

खुफिया जानकारी के आधार पर चला ऑपरेशन

यह संयुक्त अभियान 25-26 मई 2026 की रात गुजरात के मुंद्रा तट के पास चलाया गया. एटीएस गुजरात द्वारा साझा की गई विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय तटरक्षक बल की इंटरसेप्टर बोट्स ने मुंद्रा एंकरेज क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया.

समुद्र में फेंके गए संदिग्ध बैग

ऑपरेशन के दौरान मुंद्रा से करीब पांच समुद्री मील दूर लंगर डाले कंटेनर जहाज ‘एमवी यूरोप’ पर संदिग्ध गतिविधि देखी गई. अधिकारियों ने कुछ बैगों को जहाज से समुद्र में फेंकते हुए देखा.