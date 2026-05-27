हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWomen Reservation: इस राज्य में लागू हो गया महिला आरक्षण! 33 फीसदी सीटों पर इस पार्टी की महिलाएं लड़ेंगी चुनाव

Women Reservation: इस राज्य में लागू हो गया महिला आरक्षण! 33 फीसदी सीटों पर इस पार्टी की महिलाएं लड़ेंगी चुनाव

नारा लोकेश ने ऐलान किया कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में टीडीपी 33 फीसदी सीटों पर महिलाओं को आरक्षण देगी. उन्होंने कहा कि भले ही महिला आरक्षण बिल देश में लागू हो या नहीं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 27 May 2026 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने बड़ा फैसला किया है. चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने राज्य में होने वाले सभी आगामी चुनावों में महिलाओं को 33 फीसदी सीटों पर आरक्षण  देने का संकल्प किया है. 

महिलाओं को टिकट बंटवारे में 33 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को टीडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष नारा लोकेश ने महानाडु में पेश किया. लोकेश ने कहा कि विपक्षी दलों ने संसद सत्रों के दौरान महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया था, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी ने विधेयक के बावजूद महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है.

नारा लोकेश ने ऐलान किया कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में टीडीपी 33 फीसदी सीटों पर महिलाओं को आरक्षण देगी. उन्होंने कहा कि भले ही महिला आरक्षण बिल देश में लागू हो या नहीं. 

यह सिर्फ वादा नहीं, जिम्मेदारी और वादा- नारा लोकेश

टीडीपी के महानाडु कॉन्क्लेव में ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश करते हुए लोकेश ने कहा कि यह वादा सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक जिम्मेदारी और वादा है. उन्होंने कहा, 'हमें और ज्यादा महिला विधायक-सांसद, ज्यादा महिला लीडर और ज्यादा महिला पॉलिसी मेकर्स की जरूरत है. महिलाएं TDP के भविष्य को लीड करने में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी. यह हमारा संकल्प, हमारी ज़िम्मेदारी और हमारा कमिटमेंट है.'

ये भी पढ़ें- 'राहुल गांधी और कांग्रेस का एजेंडा एक्सपोज', SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर BJP का पहला रिएक्शन 

नारा लोकेशन ने विपक्षी पार्टियों पर पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन बिल में रुकावट डालने और महिला सशक्तिकरण को सच में सपोर्ट न करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कई पार्टियां चुनाव के समय सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद महिलाओं को भूल जाती हैं, जबकि TDP ने हमेशा सिद्धांत और व्यवहार दोनों में महिला एम्पावरमेंट पर भरोसा किया है.'

महिलाओं को गवर्नेंस में फैसले लेने चाहिए: टीडीपी वर्किंग प्रेसिडेंट

उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति का अगला दौर महिला लीडरशिप का होना चाहिए. उन्होंने कहा कि NDA सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. टीडीपी नेता ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ वेलफेयर स्कीम का फायदा उठाने वाला नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें गवर्नेंस और पॉलिटिक्स में फ़ैसले लेने वाले के तौर पर उभरना चाहिए.

नारा लोकेश ने याद दिलाए NTR और CBN का काम

TDP के फाउंडर एनटी रामा राव और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को महिला सशक्तिकरण में आगे रहने वाले बताते हुए, लोकेश ने याद दिलाया कि NTR ने महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी के बराबर अधिकार, लोकल बॉडीज़ में रिज़र्वेशन शुरू किया था और महिलाओं के लिए पद्मावती यूनिवर्सिटी बनाई थी. उन्होंने कहा कि नायडू ने बाद में शिक्षा और रोज़गार में 33% रिजर्वेशन, DWCRA ग्रुप्स और दीपम स्कीम जैसी वेलफेयर पहलों के ज़रिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया.

2024 में आंध्र प्रदेश में NDA गठबंधन की चुनावी जीत का क्रेडिट लेते हुए लोकेश ने कहा कि TDP के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 164 सीटें जीतकर रिकॉर्ड 94% स्ट्राइक रेट हासिल किया. उन्होंने दावा किया कि सरकार पैसे की तंगी के बावजूद बड़े वेलफेयर प्रोग्राम लागू कर रही है, जिसमें बढ़ी हुई पेंशन, फ्री गैस सिलेंडर, टीचर भर्ती, जॉब कैलेंडर और किसानों, मछुआरों और बुनकरों के लिए सपोर्ट स्कीम शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- 'SIR को गैर-संवैधानिक करार नहीं दे सकते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Published at : 27 May 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh Women Reservation Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Women Reservation: इस राज्य में लागू हो गया महिला आरक्षण! 33 फीसदी सीटों पर इस पार्टी की महिलाएं लड़ेंगी चुनाव
इस राज्य में लागू हो गया महिला आरक्षण! 33 फीसदी सीटों पर इस पार्टी की महिलाएं लड़ेंगी चुनाव
इंडिया
Karnataka Politics Live: कर्नाटक में CM की कुर्सी पर बढ़ी खींचतान, सिद्धारमैया ने राज्यसभा जाने का ऑफर ठुकराया
Live: कर्नाटक में CM की कुर्सी पर बढ़ी खींचतान, सिद्धारमैया ने राज्यसभा जाने का ऑफर ठुकराया
इंडिया
'महंगाई की आग से...', PM मोदी ने गर्मी को लेकर शेयर की पोस्ट तो खरगे ने कसा तंज, कहा- लूट पर बोलिए
'महंगाई की आग से...', PM मोदी ने गर्मी को लेकर शेयर की पोस्ट तो खरगे ने कसा तंज, कहा- लूट पर बोलिए
इंडिया
भारत का ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के कराची से मुंद्रा पोर्ट आई 1150 करोड़ की कोकेन जब्त
भारत का ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के कराची से मुंद्रा पोर्ट आई 1150 करोड़ की कोकेन जब्त
Advertisement

वीडियोज

Bakrid Controversy: बकरीद से एक दिन पहले देशभर में भारी बवाल | Mumbai
Shubhendu Government Action: एक्शन में शुभेंदु..Bengal में घुसपैठियों की उलटी गिनती शुरू | TMC
Karnataka CM: कर्नाटक में बड़ा उलटफेर, Congress में हलचल | Rahul Gandhi | Congress | Siddaramaiah
Breaking | US Iran Ceasefire Update: अमेरिका-ईरान के बीच तनाव, जंग तय? | Hormuz | Trump
West Bengal Politics: सुबह होते ही घुसपैठियों पर CM Suvendu Adhikari सरकार का बड़ा एक्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक CM के पद से इस्तीफा देंगे या नहीं? सवाल पर सिद्धारमैया ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
कर्नाटक CM के पद से इस्तीफा देंगे या नहीं? सवाल पर सिद्धारमैया ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, ममता बनर्जी के करीबी विधायक दिलीप मंडल गिरफ्तार
बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, ममता बनर्जी के करीबी विधायक दिलीप मंडल गिरफ्तार
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 26 Worldwide: ‘राजा शिवाजी’ ने 26वें दिन भी दुनियाभर में मचाया तहलका, खूब छापे नोट, जानें 125 करोड़ से है कितनी दूर
‘राजा शिवाजी’ ने चौथे मंगलवार भी दुनियाभर में मचाया तहलका, जानें 125 करोड़ से है कितनी दूर
क्रिकेट
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
विश्व
Explained: 487 मर्दों के बाद गिनती छोड़ी, यूरिन पिलाया और पब्लिक टॉयलेट चटवाया... लेटिशिया के साथ हैवानियत की सस्ती सजा क्यों?
487 मर्दों के बाद गिनती छोड़ी, यूरिन पिलाया और पब्लिक टॉयलेट चटवाया! हैवानियत की सस्ती सजा क्यों
ट्रेंडिंग
शशि थरूर को कभी निकाला गया था बाहर, अब वही क्लब फिर विवादों में- इंटरनेट पर छिड़ी बहस
शशि थरूर को कभी निकाला गया था बाहर, अब वही क्लब फिर विवादों में- इंटरनेट पर छिड़ी बहस
एग्रीकल्चर
किसानों को कैसे मिलता है एग्रीकल्चर गोल्ड लोन, क्या है इसके लिए अप्लाई करने का तरीका?
किसानों को कैसे मिलता है एग्रीकल्चर गोल्ड लोन, क्या है इसके लिए अप्लाई करने का तरीका?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget