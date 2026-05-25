हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासत्ता गंवाने के बाद कम नहीं हो रही ममता बनर्जी की मुसीबत, अब भतीजे अभिषेक के घर पहुंची पुलिस

सत्ता गंवाने के बाद कम नहीं हो रही ममता बनर्जी की मुसीबत, अब भतीजे अभिषेक के घर पहुंची पुलिस

Abhishek Banerjee: . कोलकाता नगर निगम की ओर से तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को अवैध निर्माणों के संबंध में हाल ही में नोटिस जारी किया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 25 May 2026 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस पहुंची है. उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिसबल तैनात हैं. कोलकाता नगर निगम की ओर से तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को अवैध निर्माणों के संबंध में हाल ही में नोटिस जारी किया था. हालांकि पुलिस उनके आवास पर क्यों गई है इसका आधिकारिक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.

 अभिषेक बनर्जी को मिला था अवैध निर्माण का नोटिस

कोलकाता नगर निगम (केएमसी) अभिषेक बनर्जीके अधिकारियों ने अभिषेक बनर्जी की कथित तौर पर स्वामित्व वाली या सह-स्वामित्व वाली कई प्रॉपर्टीज के खिलाफ जांच शुरू की थी, जिसके तहत उनके 17 प्रॉपर्टीज को लेकर नोटिस जारी किए गए थे. इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने केएमसी को पत्र लिखकर अवैध निर्माणों के संबंध में नोटिस का जवाब देने के लिए समय मांगा था.

इन नोटिसों की प्रतियां ऐसी प्रॉपर्टीज की दीवारों पर चिपका दी गई हैं. डायमंड हार्बर के सांसद के दो आवास, 188ए हरीश मुखर्जी रोड और दूसरा पास ही 121 कालीघाट रोड पर है और दोनों केएमसी की जांच के दायरे में हैं. हरीश मुखर्जी रोड स्थित प्रॉपर्टी के मामले में 'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' नामक एक कॉर्पोरेट संस्था को नोटिस जारी किया गया है, जिसका स्वामित्व कथित तौर पर बनर्जी परिवार के पास है.

ममता बनर्जी ने बुलाई थी TMC पार्षदों की बैठक

कालीघाट रोड स्थित प्रॉपर्टी के मामले में, नोटिस अभिषेक बनर्जी की मां लता बनर्जी को जारी किया गया है. दोनों प्रॉपर्टी कोलकाता में स्थित हैं और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के काफी करीब हैं. बंगाल में जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही, विपक्षी दल सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर मुखर रही कि बनर्जी परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है.

हालांकि उस समय ममता बनर्जी ने इन आरोपों को विपक्षी दलों की ओर से कीचड़ उछालने की एक कवायद बताकर सिरे से खारिज कर दिया था. अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजे जाने को लेकर ममता बनर्जी ने कोलकाता के टीएमसी पार्षदों की बैठक बुलाई थी, लेकिन 136 पार्षदों में से काफी कम संख्या में ही पार्षद पहुंचे थे.

ये भी पढ़ें : ‘न हो इतने…’, कॉकरोच जनता पार्टी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ने जनता से की ये अपील

Published at : 25 May 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee Kolkata Breaking News Abp News MAMATA BANERJEE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सत्ता गंवाने के बाद कम नहीं हो रही ममता बनर्जी की मुसीबत, अब भतीजे अभिषेक के घर पहुंची पुलिस
सत्ता गंवाने के बाद कम नहीं हो रही ममता बनर्जी की मुसीबत, अब भतीजे अभिषेक के घर पहुंची पुलिस
इंडिया
Assam UCC Bill: शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, लिव-इन रिलेशन के लिए भी बना नियम, असम UCC बिल क्या-क्या?
शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, लिव-इन रिलेशन के लिए नियम, असम UCC बिल क्या-क्या?
इंडिया
‘न हो इतने…’, कॉकरोच जनता पार्टी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ने जनता से की ये अपील
‘न हो इतने…’, कॉकरोच जनता पार्टी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ने जनता से की ये अपील
इंडिया
डांस बार, ऑर्केस्ट्रा और मसाज पार्लर में बाल मजदूरी पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
डांस बार, ऑर्केस्ट्रा और मसाज पार्लर में बाल मजदूरी पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran Ceasefire Update: ईरान के साथ संभावित डील पर ऐसा क्या बोले Trump? | Hormuz
New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Marco Rubio Taj Mahal Visit: ताजमहल देखने पहुंचे मार्को रुबियो | Breaking | US India Relations
US-Israel-Iran War: यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार | Breaking | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Assam UCC Bill: शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, लिव-इन रिलेशन के लिए भी बना नियम, असम UCC बिल क्या-क्या?
शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, लिव-इन रिलेशन के लिए नियम, असम UCC बिल क्या-क्या?
दिल्ली NCR
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'
क्रिकेट
विराट कोहली से भिड़े ट्रेविस हेड तो उनकी वाइफ को पड़ी गालियां? बोलीं- वर्ल्ड कप की तरह फिर से...
विराट कोहली से भिड़े ट्रेविस हेड तो उनकी वाइफ को पड़ी गालियां? बोलीं- वर्ल्ड कप की तरह फिर से...
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 24: चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, कमाई में आया जबरदस्त उछाल, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
विश्व
Explained: सेल्फ रिस्पॉन्स, ऑनलाइन या दस्तक! US, UK और जर्मनी जैसे देशों में कैसे होती जनगणना, भारत में टीचर्स पर आफत क्यों?
सेल्फ रिस्पॉन्स, ऑनलाइन या दस्तक! भारत के मुकाबले US और जर्मनी जैसे देशों में कैसे होती जनगणना?
इंडिया
ट्विशा शर्मा मौत मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच से स्थिति साफ होने की उम्मीद जताई, दोनों पक्षों से मीडिया में बयानबाजी रोकने को कहा
ट्विशा शर्मा मौत मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच से स्थिति साफ होने की उम्मीद जताई, दोनों पक्षों से मीडिया में बयानबाजी रोकने को कहा
जनरल नॉलेज
Cow Dung Electricity: क्या घर पर गोबर से बिजली बना सकते हैं, क्या इससे AC भी चल सकता है?
क्या घर पर गोबर से बिजली बना सकते हैं, क्या इससे AC भी चल सकता है?
ट्रेंडिंग
Viral Video: IPL मैच के दौरान पेपर पर मोबाइल नंबर लिखकर चीयरलीडर्स पर फेंका, बेहूदगी का वीडियो वायरल
IPL मैच के दौरान पेपर पर मोबाइल नंबर लिखकर चीयरलीडर्स पर फेंका, बेहूदगी का वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget