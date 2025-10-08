हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराफेल, सुखोई और मिग-29... जब आसमान में छाए रहे फाइटर जेट, एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना का जश्न

राफेल, सुखोई और मिग-29... जब आसमान में छाए रहे फाइटर जेट, एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना का जश्न

दिल्ली में बुधवार को भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया. इस मौके पर पारंपरिक सैन्य परेड का आयोजन किया गया. ये एयर फोर्स डे पूरी तरह ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहा.

By : नीरज राजपूत | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 08 Oct 2025 08:52 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय वायुसेना ने राजधानी दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर बुधवार (08 अक्टूबर, 2025) को अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया. इस साल का एयर फोर्स डे पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहा. हिंडन एयरबेस पर पारंपरिक सैन्य परेड का आयोजन किया गया. परेड की शुरुआत आसमान में तीन MI-71 हेलीकॉप्टर की उड़ान से की गई. इन तीन हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा), वायुसेना का फ्लैग और एक पर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा था. 

वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने एयर फोर्स की अलग-अलग टुकड़ियों की परेड की सलामी ली. पहली बार सेना के तीनों अंगों यानी थलसेना, वायुसेना और नौसेना के साझा मिलिट्री बैंड को भी परेड में शामिल किया गया. वायु-योद्धाओं को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी और बताया कि किस तरह महज चार दिनों (7-10 मई) में पाकिस्तान पर विजय हासिल की.


राफेल, सुखोई और मिग-29... जब आसमान में छाए रहे फाइटर जेट, एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना का जश्न

ऑपरेशन सिंदूर में ये लड़ाकू विमान शामिल

एयरबेस पर स्टेटिक-डिस्प्ले में उन लड़ाकू विमानों और सैन्य प्रणालियों को प्रदर्शित किया गया, जिन्होनें ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था. इनमे राफेल, सुखोई और मिग-29 लड़ाकू विमान शामिल थे. साथ ही में मिग-21 फाइटर जेट भी था, जिसे पिछले महीने ही वायुसेना से रिटायर किया गया है.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिग-21 की नाल (राजस्थान) स्थित स्क्वाड्रन को अलर्ट पर रखा गया था. स्टेटिक-डिस्प्ले में आकाश मिसाइल सिस्टम, इंद्रा रडार, अपाचे और एएलएच हेलीकॉप्टर, सी-17 और सी-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल थे.

 

पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह

समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले राफेल फाइटर जेट की गोल्डन ऐरो स्क्वाड्रन, ब्रह्मोस से लैस सुखोई स्क्वाड्रन, एस-400 मिसाइल यूनिट और लोएटरिंग म्युनिशन की यूनिट को इस साल वायुसेना दिवस पर विशेष प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया.

ऑपरेशन सिंदूर (6-10 मई) के दौरान अंबाला स्थित रफाल (राफेल) की गोल्डन ऐरो स्क्वाड्रन ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के बहावलपुर और मुरीदके स्थित मुख्यालयों पर बमबारी कर तबाह किया था. 

पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट ध्वस्त

रूस में निर्मित एस-400 मिसाइल यूनिट (ट्रायम्फ) ने पाकिस्तान के पांच एफ-16 और जेएफ-17 क्लास फाइटर जेट सहित एक टोही विमान को मार गिराया था. ऐसे में ट्रायम्फ यूनिट को भी वायुसेना प्रमुख के हाथों प्रशस्ति पत्र हासिल हुआ.

सुखोई को जिस टाइगर-शार्क स्क्वाड्रन को सम्मानित किया गया, उसके लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के दो (02) रनवे, दो (02) कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और (03) हैंगर को ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए बर्बाद किया था. इसके अलावा पाकिस्तानी वायुसेना के चार रडार स्टेशन को लोएटरिंग म्युनिशन (कामेकाजी ड्रोन) के जरिए बर्बाद करने वाली क्रिस्टल यूनिट को भी सम्मानित किया जाएगा.

97 वायु-योद्धा एयरफोर्स-डे पर हुए सम्मानित

इसके अलावा एएन-32 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की यूनिट और 7 बेस डिपो को भी प्रशस्ति-पत्र दिया गया. यूनिट को प्रशस्ति पत्र के अलावा, इस साल कुल 97 वायु-योद्धाओं को भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए एयरफोर्स डे पर सम्मानित किया गया, जिसमें 02 मरणोपरांत शामिल थे.


राफेल, सुखोई और मिग-29... जब आसमान में छाए रहे फाइटर जेट, एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना का जश्न

पूरे तीन साल बाद, वायुसेना दिवस समारोह राजधानी दिल्ली में लौटा है. साल 2022 में वायुसेना दिवस को चंडीगढ़ में मनाया गया था तो 2023 में प्रयागराज और पिछले वर्ष (2024) में चेन्नई में. हालांकि, इस साल वायुसेना दिवस के मौके पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर की फ्लाई पास्ट को हिंडन पर आयोजित नहीं किया गया है. 9 नबम्बर को गुवाहटी (असम) में ब्रह्मपुत्र नदी की एयर-स्पेस में फ्लाई पास्ट का आयोजन किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:- गृहमंत्री अमित शाह ने Gmail को कहा अलविदा, Zoho Mail पर हुए शिफ्ट, जानें क्या है नया Email?

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 08 Oct 2025 08:51 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force Air Force Day AP Singh OPERATION SINDOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेंहदी पर भी मजहबी रंग! मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का ऐलान, 'करवा चौथ पर मुस्लिमों से...'
मेंहदी पर भी मजहबी रंग! मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का ऐलान, 'करवा चौथ पर मुस्लिमों से...'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान
इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: NDA-INDIA में फंसा पेंच, कौन बनेगा CM? Bihar Seat Sharing
Bihar Politics: बिहार में CM कौन? Tejashwi Yadav के नाम पर घमासान! Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार में 'विकास' पर घमासान, 10,000 रुपये योजना पर सवाल!
Ferrari 12 Cilindri India drive review | Auto Live
Karwa Chauth Drama: TV सीरियल्स में करवा चौथ का महासंग्राम, क्या मिल पाएगा प्यार? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेंहदी पर भी मजहबी रंग! मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का ऐलान, 'करवा चौथ पर मुस्लिमों से...'
मेंहदी पर भी मजहबी रंग! मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का ऐलान, 'करवा चौथ पर मुस्लिमों से...'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान
इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान
भोजपुरी सिनेमा
'अबॉर्शन की दवा देते थे...', पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
जनरल नॉलेज
Cost To Build Cricket Stadium: क्रिकेट का मैदान बनाने में कितना आता है खर्च? रकम उड़ा देगी होश
क्रिकेट का मैदान बनाने में कितना आता है खर्च? रकम उड़ा देगी होश
हेल्थ
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
यूटिलिटी
किन-किन देशों में कर सकते हैं UPI पेमेंट, क्या वहां बदलनी पड़ती है फोन की कोई सेटिंग?
किन-किन देशों में कर सकते हैं UPI पेमेंट, क्या वहां बदलनी पड़ती है फोन की कोई सेटिंग?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget