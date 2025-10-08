गृहमंत्री अमित शाह ने Gmail को कहा अलविदा, Zoho Mail पर हुए शिफ्ट, जानें क्या है नया Email?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागृहमंत्री अमित शाह ने Gmail को कहा अलविदा, Zoho Mail पर हुए शिफ्ट, जानें क्या है नया Email?

बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आधिकारिक Email एड्रेस बदलने की जानकारी देते हुए Zoho मेल के इस्तेमाल के बारे में बताया. उन्होंने 'X' पर लिखा, 'मैंने Email एड्रेस Zoho मेल पर स्विच कर लिया है.'

By : आईएएनएस | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 08 Oct 2025 05:17 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार (08 अक्टूबर, 2025) को अपने आधिकारिक Email एड्रेस बदलने की जानकारी दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक आधिकारिक पोस्ट के जरिए कहा कि अब वे GMail के बदले Zoho मेल का इस्तेमाल कर रहे हैं.

गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक 'X' पोस्ट में लिखा, 'मैंने अपना Email एड्रेस Zoho मेल पर स्विच कर लिया है. कृपया मेरे Email पते में हुए बदलाव पर ध्यान दें. मेरा नया Email एड्रेस 'amitshah.bjp @ zohomail.in.' है. भविष्य में मेल के जरिए पत्राचार के लिए कृपया इसी पते का इस्तेमाल करें.' उन्होंने 'X' पोस्ट के अंत में लिखा, 'इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद.'

क्या है Zoho Mail ?

Zoho मेल एक सुरक्षित और प्रोफेशनल ईमेल सेवा है, जो यूजर्स को बेहतर डेटा प्रबंधन और आसान मेलिंग अनुभव प्रदान करती है. यह खासतौर पर कंपनियों और प्रोफेशनल्स के लिए बनाई गई है. हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपना आधिकारिक Email पता Zoho मेल पर स्विच किया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है.

Zoho मेल, Zoho कॉर्पोरेशन की ओर से पेश की गई एक ऑनलाइन Email सेवा है, जो Gmail या आउटलुक का एक बेहतरीन विकल्प है. आप अपनी कंपनी या संगठन के अपने डोमेन से Email अकाउंट बना सकते हैं, जिससे आपके व्यवसाय को एक प्रोफेशनल पहचान मिलती है.

बिना विज्ञापन सुरक्षा देता है Zoho Mail

इसमें सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है. Zoho मेल एन्क्रिप्शन, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और स्पैम फिल्टर जैसे फीचर्स देता है, जो आपके Email को सुरक्षित रखते हैं. Zoho मेल में डिजिटल ऑर्गनाइजेशन के लिए फोल्डर, लेबल, स्ट्रीम फीचर, कैलेंडर और टू-डू लिस्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो आपकी टीम के लिए सहयोग और काम को आसान बनाती हैं.

इसके अलावा, Zoho मेल यूजर्स को बिना किसी विज्ञापन के एक साफ-सुथरा और ऐड-फ्री अनुभव भी देता है. Zoho मेल का एक और फायदा यह है कि यह Zoho के अन्य टूल्स जैसे Zoho CRM, Zoho Docs और Zoho Project के साथ आसानी से जुड़ जाता है, जिससे आपका काम और भी सुचारू हो जाता है. आप किसी भी डिवाइस (चाहे वह कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या मोबाइल) से Zoho मेल को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आपकी मेलिंग हर वक्त और कहीं से भी संभव हो जाती है.

Published at : 08 Oct 2025 05:17 PM (IST)
