ध्रुव राठी के खिलाफ कोर्ट का वारंट, याचिकाकर्ता से पूछा- 'जल्दबाजी का क्या लॉजिक'

दिल्ली की एक अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में नया जमानती वारंट (BW) जारी किया है. यह मामला विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे ने दायर किया है. अदालत ने गौर किया कि 17 अक्टूबर को जारी किया गया पिछला वारंट ऑस्ट्रिया के गलत पते पर भेजा गया था. इस वजह से वारंट की तामील नहीं हो सकी. अब अदालत ने ध्रुव राठी के गुरुग्राम स्थित पते पर नया वारंट जारी करने का निर्देश दिया है.

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी पहले ही भारत छोड़ चुके हैं. इस पर अदालत ने सवाल किया कि जब वह देश से बाहर जा चुके हैं, तो नए वारंट को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है.अदालत ने पूछा, "अब इसमें जल्दबाजी का क्या लॉजिक है?" मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी. उस दिन अदालत आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी.

अपडेट की जा रही है....