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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाध्रुव राठी के खिलाफ कोर्ट का वारंट, याचिकाकर्ता से पूछा- 'जल्दबाजी का क्या लॉजिक'

ध्रुव राठी के खिलाफ कोर्ट का वारंट, याचिकाकर्ता से पूछा- 'जल्दबाजी का क्या लॉजिक'

दिल्ली की अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ नया जमानती वारंट जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 31 Oct 2026 01:06 PM (IST)
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दिल्ली की एक अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में नया जमानती वारंट (BW) जारी किया है. यह मामला विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे ने दायर किया है. अदालत ने गौर किया कि 17 अक्टूबर को जारी किया गया पिछला वारंट ऑस्ट्रिया के गलत पते पर भेजा गया था. इस वजह से वारंट की तामील नहीं हो सकी. अब अदालत ने ध्रुव राठी के गुरुग्राम स्थित पते पर नया वारंट जारी करने का निर्देश दिया है.

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी पहले ही भारत छोड़ चुके हैं. इस पर अदालत ने सवाल किया कि जब वह देश से बाहर जा चुके हैं, तो नए वारंट को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है.अदालत ने पूछा, "अब इसमें जल्दबाजी का क्या लॉजिक है?" मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी. उस दिन अदालत आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 31 Oct 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Delhi Court Breaking News Abp News Dhruv Rathee
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