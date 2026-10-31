खरगे के आवास से गठबंधन की रैली, राहुल ने बताया रूट, पुलिस बोली- 'परमीशन नहीं मांगी'

इंडिया गठबंधन 1 नवंबर 2026 को रामलीला मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर रैली की जा रही है. इस रैली में राहुल गांधी के साथ विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं. इस रैली को लेकर अब तक क्या अपडेट और पुलिस का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं.

क्या है पुलिस का कहना

इस रैली को लेकर पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कनॉट प्लेस से मार्च की कोई परमिशन नहीं मांगी गई है. दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सांसद और नेता अपनी निजी गाड़ियों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, खरगे के आवास या अपनी सुविधानुसार किसी दूसरी जगह जा सकते है.

कई इलाकों में लगी धारा 163

जंतर-मंतर पहले ही डिनोटिफाई किया जा चुका है. इसके अलावा चुनाव आयोग समेत पूरे नई दिल्ली इलाके में BNSS की धारा 163 लागू है. रामलीला मैदान में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे. सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट समेत दिल्ली पुलिस के कई जिलों की फोर्स और पैरामिलिट्री के जवान तैनात रहेंगे.

अभी तक का अपडेट

रामलीला मैदान में होने वाली रैली से पहले INDIA ब्लॉक के नेता और सांसद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से खुली बसों में सवार होकर मिंटो ब्रिज पहुंचेंगे. इसके बाद सभी नेता और सांसद मिंटो ब्रिज से पैदल मार्च करते हुए रामलीला मैदान पहुंचेंगे. दो बसें होंगी.

रैली से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके मैप बताया है. उन्होंने लिखा, कल मिलते हैं, साथ चलते हैं! कनॉट प्लेस मिंटो रोड जंक्शन, अजमेरी गेट, रामलीला मैदान. 1 नवंबर, दोपहर 12 बजे.

कल मिलते हैं, साथ चलते हैं! कनॉट प्लेस मिंटो रोड जंक्शन ➡️ अजमेरी गेट ⤵️ रामलीला मैदान 🗓️ 1 नवंबर | 🕛 दोपहर 12 बजे #ChaloDilli https://t.co/Rp1Ed6sHQU — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 31, 2026

बता दें रामलीला मैदान में होने वाली रैली में विपक्ष की 4 पार्टियां दूर रहने वाली हैं. AAP, DMK, BJD और AIMIM ने इस रैली से दूरी बनाई हुई है. वहीं दूसरी तरफ TVK ने शामिल होने पर सस्पेंस बनाया हुआ है. आम आदमी पार्टी का समीकरण दिल्ली चुनाव के बाद बदल गया है. उसने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है.

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