1. दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर) शाम उस वक्त दहशत फैल गई, जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक चलती कार में अचानक भीषण विस्फोट हो गया. घटना इतनी जोरदार थी कि पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस धमाके में अब तक नौ लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं. विस्फोट के बाद आसपास खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं और कुछ की खिड़कियों के शीशे टूट गए.

2. अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा बेहद भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय के दौरान हुआ. घायलों को तुरंत लोक नायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल में भर्ती कराया गया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया,‘‘ विस्फोट एक चलती हुंडई आई20 कार में हुआ, जिसमें तीन लोग सवार थे. हमें घायलों के शरीर में कोई छर्रा या ‘पंचर’ नहीं मिला है, जो बम विस्फोट में असामान्य है. हम सभी तरह से जांच कर रहे हैं.’’

3. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आईटीओ तक लोगों को झटका महसूस हुआ. आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और मेट्रो स्टेशन की खिड़कियां टूट गईं. इलाके में भगदड़ मच गई और आसमान में आग के गोले उठते देख लोग सहम गए.

4. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और रात 7:29 बजे तक आग पर काबू पाया गया. दिल्ली पुलिस ने कार मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया, जिसने बताया कि यह कार उसने डेढ़ साल पहले ओखला में देवेंद्र नाम के व्यक्ति को बेची थी. जांच में सामने आया कि कार बाद में अंबाला और फिर पुलवामा में तारिक नामक व्यक्ति के पास पहुंची थी. पुलिस अब इस नेटवर्क की कड़ी जोड़ने में जुटी है. दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत केस दर्ज किया है.

5. विस्फोट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वाहनों की गहन जांच की जा रही है. चांदनी चौक व्यापारी संघ द्वारा जारी एक वीडियो में धमाके का भयावह दृश्य देखा जा सकता है. सड़क पर बिखरे शव, जलती कारें और घबराए लोग मदद के लिए चीखते नजर आए.



6. दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि धमाका शाम 6:52 बजे हुआ और सभी जांच एजेंसियां- एनआईए, एनएसजी, एफएसएल और दिल्ली पुलिस मिलकर घटना की जांच कर रही हैं.

7. गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों से बात कर मौके पर विशेषज्ञ दल भेजने के निर्देश दिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति की समीक्षा की और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

8. सोमवार को फरीदाबाद के धौज इलाके से गिरफ्तार डॉ. मुजम्मिल गनई के घर से पुलिस को हथियार, टाइमर और विस्फोटक मिले थे. अब यह जांच का अहम सुराग बन चुका है कि क्या दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद बरामदगी के बीच कोई आतंकी कड़ी जुड़ी हुई है.

9. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 को फिलहाल पुलिस की अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है. पूरी जगह को सुरक्षा कारणों से चारों ओर से सील कर दिया गया है और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है. वहीं, मृतकों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है.

10. दिल्ली धमाके के बाद मुंबई में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. मध्य रेलवे ने अपने सभी प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, दादर, ठाणे और कल्याण जैसे व्यस्त स्टेशनों पर अब रेलवे पुलिस की अतिरिक्त गश्त और जांच जारी है.

ये भी पढ़ें-

लालकिले के बाहर कार में धमाके पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- नागरिकों की सुरक्षा...