हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDelhi Blast: किसने रची साजिश, कौन है गुनहगार? दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन आया सामने l बड़ी बातें

Delhi Blast: किसने रची साजिश, कौन है गुनहगार? दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन आया सामने l बड़ी बातें

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को एक कार में हुए भीषण विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए. धमाका भीड़भाड़ वाले इलाके में हुआ, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 11 Nov 2025 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

1. दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर) शाम उस वक्त दहशत फैल गई, जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक चलती कार में अचानक भीषण विस्फोट हो गया. घटना इतनी जोरदार थी कि पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस धमाके में अब तक नौ लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं. विस्फोट के बाद आसपास खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं और कुछ की खिड़कियों के शीशे टूट गए.

2. अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा बेहद भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय के दौरान हुआ. घायलों को तुरंत लोक नायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल में भर्ती कराया गया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया,‘‘ विस्फोट एक चलती हुंडई आई20 कार में हुआ, जिसमें तीन लोग सवार थे. हमें घायलों के शरीर में कोई छर्रा या ‘पंचर’ नहीं मिला है, जो बम विस्फोट में असामान्य है. हम सभी तरह से जांच कर रहे हैं.’’

3. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आईटीओ तक लोगों को झटका महसूस हुआ. आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और मेट्रो स्टेशन की खिड़कियां टूट गईं. इलाके में भगदड़ मच गई और आसमान में आग के गोले उठते देख लोग सहम गए.

4. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और रात 7:29 बजे तक आग पर काबू पाया गया. दिल्ली पुलिस ने कार मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया, जिसने बताया कि यह कार उसने डेढ़ साल पहले ओखला में देवेंद्र नाम के व्यक्ति को बेची थी. जांच में सामने आया कि कार बाद में अंबाला और फिर पुलवामा में तारिक नामक व्यक्ति के पास पहुंची थी. पुलिस अब इस नेटवर्क की कड़ी जोड़ने में जुटी है. दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत केस दर्ज किया है.

5. विस्फोट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वाहनों की गहन जांच की जा रही है. चांदनी चौक व्यापारी संघ द्वारा जारी एक वीडियो में धमाके का भयावह दृश्य देखा जा सकता है. सड़क पर बिखरे शव, जलती कारें और घबराए लोग मदद के लिए चीखते नजर आए.

6. दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि धमाका शाम 6:52 बजे हुआ और सभी जांच एजेंसियां- एनआईए, एनएसजी, एफएसएल और दिल्ली पुलिस मिलकर घटना की जांच कर रही हैं. 

7. गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों से बात कर मौके पर विशेषज्ञ दल भेजने के निर्देश दिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति की समीक्षा की और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

8. सोमवार को फरीदाबाद के धौज इलाके से गिरफ्तार डॉ. मुजम्मिल गनई के घर से पुलिस को हथियार, टाइमर और विस्फोटक मिले थे. अब यह जांच का अहम सुराग बन चुका है कि क्या दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद बरामदगी के बीच कोई आतंकी कड़ी जुड़ी हुई है.

9. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 को फिलहाल पुलिस की अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है. पूरी जगह को सुरक्षा कारणों से चारों ओर से सील कर दिया गया है और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है. वहीं, मृतकों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. 

10. दिल्ली धमाके के बाद मुंबई में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. मध्य रेलवे ने अपने सभी प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, दादर, ठाणे और कल्याण जैसे व्यस्त स्टेशनों पर अब रेलवे पुलिस की अतिरिक्त गश्त और जांच जारी है.

ये भी पढ़ें-

लालकिले के बाहर कार में धमाके पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- नागरिकों की सुरक्षा...

Published at : 11 Nov 2025 07:07 AM (IST)
Tags :
Red Fort Delhi Terror Attack Delhi Car Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
बिहार
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की हालत नाजुक, प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल में भर्ती, जितेंद्र के गिरने से मचा हड़कंप, बॉलीवुड दिग्गजों की हेल्थ पर टेंशन में फैंस
धर्मेंद्र की हालत नाजुक, प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल में भर्ती, जितेंद्र के गिरने से मचा हड़कंप
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री Amit Shaha करेंगे हाईलेवल मीटिंग
Delhi Red Fort Blast: धमाके वाली जगह पहुंचे गृहमंत्री Amit Shah
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं..लाल किले ब्लास्ट का भयावह मंजर!
Delhi Red Fort Blast: लाल किला ब्लास्ट के बाद अब कैसा है वहां का मंजर?
Delhi Red Fort Blast: लाल किले के पास धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
बिहार
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की हालत नाजुक, प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल में भर्ती, जितेंद्र के गिरने से मचा हड़कंप, बॉलीवुड दिग्गजों की हेल्थ पर टेंशन में फैंस
धर्मेंद्र की हालत नाजुक, प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल में भर्ती, जितेंद्र के गिरने से मचा हड़कंप
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
क्रिकेट
Delhi Bomb Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
इंडिया
दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए ब्लास्ट में 11 की मौत, राहुल गांधी बोले- हम पीड़ित परिवारों के साथ...
दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए ब्लास्ट में 11 की मौत, राहुल गांधी बोले- हम पीड़ित परिवारों के साथ...
जनरल नॉलेज
किसी ब्लास्ट के बाद कैसे काम करती हैं सुरक्षा एजेंसियां, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या होता है सुरक्षा प्रोटोकाल?
किसी ब्लास्ट के बाद कैसे काम करती हैं सुरक्षा एजेंसियां, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या होता है सुरक्षा प्रोटोकाल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget