कुलगाम आतंकी हमला: CRPF के DG पहुंचे कश्मीर, मास्टरमाइंड मोहम्मद लतीफ की तलाश जारी

जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद CRPF के महानिदेशक (DG) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को कश्मीर पहुंचे. आतंकियों के हमले में CRPF के तीन जवान घायल हो गए थे.

यह दौरा ऐसे समय में हुआ, जब लश्कर ए तैयबा (LeT) के आतंकवादी मोहम्मद लतीफ भट की तलाश जारी है, जिस पर इस हमले की साजिश रचने का शक है.

J-K पुलिस के अधिकारियों के साथ CRPF DG ने की चर्चा

शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) को कश्मीर पहुंचने के बाद, DG CRPF ने कुलगाम जिले के अखरान में उस जगह का दौरा किया, जहां आतंकियों का हमला हुआ था. इसके बाद उन्होंने अनंतनाग के सदूरा में CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस के फील्ड अधिकारियों से बातचीत की. उन्होंने अधिकारियों के साथ पूरी घाटी में आतंकवाद-विरोधी अभियानों (CI ऑपरेशंस) को और तेज करने की रणनीति पर चर्चा की.

DG CRPF @gpsinghips visited Kulgam in Kashmir Valley today. He also interacted with field officers of CRPF & J&K Police at Sadura, Anantnag and discussed way ahead for intesified CI Operations in the Valley. @gpsinghips @crpf_j @CentralZoneCrpf @northeast_zone @southzone_hyd https://t.co/ODRahBll38 — 🇮🇳CRPF🇮🇳 (@crpfindia) November 13, 2026

अपने दौरे के दौरान, DG ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने मीर बाजार में अखरान पुल के पास उस जगह का निरीक्षण किया, जहां संदिग्ध आतंकवादियों ने CRPF की नाका पार्टी पर गोलीबारी की थी. उन्होंने घटना के बारे में जानकारी ली और हमले के विवरण में शुरुआती स्तर पर आई विसंगतियों (Discrepancies) के कारणों के बारे में भी पूछा.

अनंतनाग के सदूरा में भी CRPF DG ने किया दौरा

घटनास्थल का दौरा करने के बाद DG सीआरपीएफ अनंतनाग के सदूरा गए, जहां उन्होंने CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस के फील्ड अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान घाटी में आतंकवाद-विरोधी अभियानों को और तेज करने की योजनाओं पर चर्चा की गई.

सूत्रों के अनुसार, DG ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने यह भी जानकारी मांगी कि हमले के समय सुरक्षा व्यवस्था में क्या चूक हुई थी और भविष्य में इस तरह के हमलों को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं.

बुधवार को सीआरपीएफ पर हुआ था हमला

यह हमला बुधवार (11 नवंबर, 2026) को हुआ था, जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कुलगाम जिले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 'वेशो उत्सव' (Veshow Festival) के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. इस हमले में CRPF के तीन जवान घायल हो गए थे.

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