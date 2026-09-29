'उनकी उम्र कम, वो नए अध्यक्ष', नितिन नवीन के लिए ये क्या बोल गए TMC नेता सौगत रॉय

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर हैं. नितिन नवीन के बंगाल दौरे पर टीएमसी नेता सौगत रॉय ने उन पर निशाना साधा है. सौगत रॉय ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बंगाल दौरे पर कहा, "वो सबसे परिचित हो रहे हैं. एक तो वो नए अध्यक्ष हैं और उनकी उम्र भी कम है... दो-चार बैठकें की हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीजेपी को तो RSS चलाती है."

ECI विवाद को लेकर विपक्ष के विरोध पर उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी ने मतदाता सूची और SIR को लेकर जो बात उठाई है, 90 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से निकाल दिया गया. इसे तो सारे देश के लोग आवाज उठा रहे हैं."

INDIA की बैठक पर बोले सौगत रॉय

सौगत रॉय ने आगामी INDIA गठबंधन की बैठक पर उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी भी बैठक में जाएंगी और अभिषेक बनर्जी भी जा रहे हैं. बैठक अच्छी होगी."

कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से लागू कर रही

नितिन नवीन ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार कल्याणकारी योजनाओं को ‘‘तेजी और भरोसे’’ के साथ प्रभावी ढंग से लागू कर रही है. उन्होंने कहा, ''विकसित बंगाल का लक्ष्य 2047 तक हासिल करने के लिए इस रफ्तार को बनाए रखना होगा और इससे आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने में भी योगदान मिलेगा.''

नवीन ने आशा कार्यकर्ताओं की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली इन कार्यकर्ताओं के हाथों में भारत का भविष्य सुरक्षित है.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य की पिछली सरकारों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आजादी के सात दशक बाद भी वे ‘‘देश की महिलाओं का आत्मसम्मान, सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने में विफल रहीं’’ और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही यह प्रभावी ढंग से संभव हो पाया.

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