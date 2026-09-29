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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: आपका धर्म-वार डेटा क्यों मांग रही BJP सरकार? राज्य बोले- हमारे पास नहीं! पढ़ें एनालिसिस

Explained: आपका धर्म-वार डेटा क्यों मांग रही BJP सरकार? राज्य बोले- हमारे पास नहीं! पढ़ें एनालिसिस

धर्म-वार आबादी की बढ़ोतरी को सीधे अवैध इमिग्रेशन से जोड़कर देखना, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के एक समुदाय को निशाना बना सकता है, जबकि 2006 में बीजेपी ने UPA सरकार की सच्चर कमेटी का खुद विरोध किया था.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 29 Sep 2026 12:03 PM (IST)
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भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत बनी हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस (HLCDC) ने सभी राज्यों को 35 सवालों का एक क्वेश्चननेयर भेजा है. इसमें पिछले 15 साल का धर्म-आधारित डेटा मांगा गया है. राज्य सरकारें इन सवालों का जवाब देने में नाकाम हैं, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट्स ऐसा डेटा धर्म के हिसाब से मेंटेन ही नहीं करते. यह पैनल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बना है और 26 मई 2026 को इसे फॉर्मली कंस्टिट्यूट किया गया था. आखिर कमेटी को धर्मों के आधार पर डेटा की जरूरत क्यों पड़ गई और इस पर क्या है सियासत?

HLCDC कमेटी क्या है और राज्य सरकारों से क्या-क्या मांगा है?

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इस कमेटी का गठन सरकार ने 'इलीगल इमिग्रेशन और अन्य असामान्य कारणों' से होने वाले डेमोग्राफिक बदलावों की साइंटिफिक स्टडी के लिए किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को भाषण में 'हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन' का ऐलान किया था, जिसके तहत यह कमेटी बनी है. कमेटी का मानना है कि देश के कुछ हिस्सों में डेमोग्राफिक बदलाव सामान्य फर्टिलिटी या मॉर्टैलिटी ट्रेंड्स से नहीं, बल्कि बाहरी कारणों से हो रहे हैं.

कमेटी ने राज्यों को 35 सवालों क्वेश्चननेयर में 15 साल का धर्म-वार डेटा मांगा है:

  • जन्म रजिस्ट्रेशन
  • वाहन रजिस्ट्रेशन (ट्रांसपोर्ट और नॉन-ट्रांसपोर्ट दोनों)
  • स्कूल एनरोलमेंट
  • प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन
  • आधार, वोटर ID और राशन कार्ड रजिस्ट्रेशन में असामान्य बढ़ोतरी
  • धार्मिक ढांचों (मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि) की जिला-वार डिटेल्स और उनकी GIS मैपिंग
  • अनुसूचित जनजाति समुदायों में धार्मिक रूपांतरण पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट और आयोग की रिपोर्ट
  • डिटेंशन सेंटर, अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन का डेटा
  • हर कैटेगरी को छह समुदायों में बांटा जाना है: हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, पारसी और बौद्ध

खास बात यह है कि कमेटी ने अनुसूचित जनजाति समुदायों में धार्मिक रूपांतरण पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट और आयोग की रिपोर्ट मांगी है. डिटेंशन सेंटर, अवैध प्रवासियों की पहचान, गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन, फर्जी दस्तावेजों के मामले और अवैध प्रवासियों को संगठित अपराध, मानव तस्करी या नारकोटिक्स से जोड़ने वाले मामलों की भी जानकारी मांगी गई है.

इस डेटा का मकसद अवैध इमिग्रेशन और 'अन्य असामान्य कारणों' से होने वाले डेमोग्राफिक बदलावों की स्टडी करना और उनसे निपटने के उपाय सुझाना है. कमेटी को अपनी रिपोर्ट एक साल में सौंपनी है.

राज्य सरकारें जवाब क्यों नहीं दे पा रहीं?

राज्य सरकारों का कहना है कि उनके पास सिर्फ जन्म रजिस्ट्रेशन और डिपोर्ट किए गए प्रवासियों का ही डेटा है, जिसमें धर्म का जिक्र होता है. बाकी सभी कैटेगरी में धर्म-आधारित डेटा मेंटेन ही नहीं किया जाता.

दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि संविधान का सेक्युलर ढांचा धर्म के आधार पर डेटा जमा करने से रोकता है. संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 धर्म के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देते.

कई राज्यों के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जिन रिकॉर्ड्स में धर्म नहीं होता, वहां अधिकारी नाम से धर्म का अंदाजा लगा सकते हैं, जो गलत और भेदभावपूर्ण डेटा पैदा कर सकता है. कमेटी को अब तक किसी भी राज्य से जवाब नहीं मिला है.

सबसे बड़ी चिंता यह है कि धर्म-वार आबादी की बढ़ोतरी को सीधे अवैध इमिग्रेशन से जोड़कर देखना, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के एक समुदाय को निशाना बना सकता है.

बीजेपी का रुख: पहले विरोध, अब समर्थन?

2006 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की कोशिश की थी, तो बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया था. बीजेपी ने कहा था कि सच्चर कमेटी की सिफारिशें धार्मिक कोटा बढ़ाती हैं और समाज को बांटती हैं. सच्चर कमेटी को 2005 में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की स्टडी करने के लिए नियुक्त किया गया था.

फरवरी 2006 में जब सच्चर कमेटी ने सशस्त्र बलों में मुसलमानों की संख्या का डेटा मांगा, तो लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में BJP और उसके सहयोगियों ने संसद से वॉकआउट कर दिया था. आडवाणी ने कहा था कि यह कदम 'खतरनाक परिणाम' लेकर आ सकता है और उन्होंने कमेटी को ही भंग करने की मांग की थी.

हालांकि, 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार थी, तब पहली बार पुलिस में मुस्लिमों की संख्या का डेटा जारी किया था. NCRB की रिपोर्ट में मुस्लिमों का डेटा अलग से दिया जाता था. 2013 की NCRB रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस फोर्स में 1.08 लाख मुस्लिम पुलिसकर्मी थे. सच्चर कमेटी ने भी पुलिस में मुस्लिमों के कम प्रतिनिधित्व की ओर इशारा किया था.

2005 में पुलिस फोर्स में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 7.63% थी, जो 2013 में घटकर 6.27% हो गई. इसके बाद सरकार ने धर्म के आधार पर पुलिस आंकड़े जारी करना बंद कर दिया.

अब जब वही BJP सरकार धर्म-आधारित डेटा मांग रही है, तो विपक्षी दल इसे 'डबल स्टैंडर्ड' बता रहे हैं.

HLCDC कमेटी की मांगों पर विपक्ष का रुख क्या?

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि इस कमेटी का 'पेटेंटली डायबॉलिकल एजेंडा' है. उन्होंने कहा कि सेंसस 2027 पूरी तरह से बिगड़ चुका है और इसका इरादा बहुत खतरनाक है. रमेश ने कहा कि माता-पिता के नाम, धर्म और जन्म स्थान जैसे सवाल 'डायबॉलिकल' हैं.

केरल के नेता प्रतिपक्ष पिनाराई विजयन ने इस कमेटी को 'राजनीतिक चाल' बताया है. विजयन ने कहा कि यह कमेटी CAA और NRC की अगली कड़ी है और इसका मकसद अल्पसंख्यक समुदायों में डर पैदा करना है.

वहीं, कानूनी जानकारों का मानना है कि धर्म-वार डेटा जुटाने के लिए जनगणना और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जैसे कानूनी रास्तों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. यह कानूनी सुरक्षा के तहत धर्म का रिकॉर्ड रखते हैं.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 29 Sep 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
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