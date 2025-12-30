दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर मंगलवार (30 दिसंबर 2025) की सुबह भी घने कोहरे और कम विजिबिलिटी (Low Visibility) का असर साफ तौर पर देखने को मिला. मौसम और ऑपरेशनल कारणों की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

एयरपोर्ट के लाइव फ्लाइट डेटा के अनुसार, सुबह 9:30 बजे तक कुल 193 उड़ानें देरी से संचालित हुईं, जबकि 13 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा. दिल्ली आने वाली 71 उड़ानें तय समय से लेट रहीं, जबकि 8 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया. इसके अलावा दिल्ली से रवाना होने वाली 122 उड़ानें देरी से उड़ान भर सकीं और 5 फ्लाइट्स रद्द हुईं.

इन शहरों की उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित

दिल्ली एयरपोर्ट से कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना, श्रीनगर, जयपुर, पुणे और हैदराबाद जाने वाली कई प्रमुख फ्लाइट्स निर्धारित समय से काफी देर से रवाना हुईं.

यात्रियों को करना पड़ा लंबा इंतजार

एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा. कई फ्लाइट्स लंबे समय तक Estimated स्टेटस में दिखती रहीं, जिससे यात्रियों में भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी रही.

एयरलाइंस की यात्रियों से अपील

एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांचें और एयरलाइन द्वारा जारी अलर्ट्स पर नजर बनाए रखें. फिलहाल स्थिति के धीरे-धीरे सामान्य होने की बात कही जा रही है, लेकिन यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके.

दिल्ली में विजिबिलिटी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कोहरे की आशंका को देखते हुए दिल्ली में सुबह 9 बजे तक येलो अलर्ट जारी किया था. सफदरजंग में सुबह 7:30 बजे विजिबिलिटी 100 मीटर थी, जो 8:30 बजे तक बढ़कर 200 मीटर हो गई. वहीं, पालम में मध्यम कोहरा छाया रहा और सुबह 8:30 बजे विजिबिलिटी लगभग 300 मीटर दर्ज की गई. मंगलवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 388 रहा, जो सोमवार की तुलना में थोड़ा सा कम था है. सोमवार को शहर की AQI 401 थी, जो गंभीर श्रेणी में थी.

