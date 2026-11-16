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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'भारत अपने हथियारों से लड़ सकता है जंग', ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK को CDS का मैसेज

'भारत अपने हथियारों से लड़ सकता है जंग', ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK को CDS का मैसेज

CDS जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अहम प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सिंदूर की वजह से यह साबित हो गया कि भारत अपनी जंग अपने हथियारों से लड़ सकता है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 16 Nov 2026 11:23 AM (IST)
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भारत के CDS जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि अब यह साबित हो गया है कि हमारे पास भारत के हथियारों से भारत के युद्ध लड़ने की क्षमता है. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन पर सोमवार (16 नवंबर) को बात करते हुए अहम प्रतिक्रिया दी. CDS ने कहा कि यह संयुक्त योजना और मल्टी-डोमेन एकीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण था. 

CDS सुब्रमणि ने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'आकाश' जैसे हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी हवाई हमलों को रोकने में सफल रहे. इसने तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल का भी उदाहरण पेश किया. दूसरी बात, हम अपना डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस (रक्षा औद्योगिक आधार) बनाने में सफल रहे हैं या उसे और विस्तार देने की प्रक्रिया में हैं. अब हमारा अधिकांश उत्पादन देश के भीतर ही हो रहा है.'

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युद्ध की तैयारियों पर क्या बोले CDS

भारतीय सेना की युद्ध की तैयारियों पर CDS जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, 'यह विकसित हो रहा है, लेकिन सैन्य सिद्धांत कोई अकेली चीज नहीं है. सभी संगठन, और विशेष रूप से रक्षा बल, लगातार इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और जिन संघर्षों का मैंने जिक्र किया है, उनमें क्या हो रहा है. इसी के अनुसार वे खुद को पुनर्गठित कर रहे हैं, खुद को नए सिरे से ढाल रहे हैं, और भविष्य के युद्धों के लिए खुद को तैयार करना और लड़ना सीख रहे हैं.' 

सेना किन-किन बातों पर कर रही चर्चा

उन्होंने कहा, 'हम कई तरह की चीजों पर बात करते हैं. रणनीति से सैन्य सिद्धांत बनता है. सैन्य सिद्धांत से सेना की संरचना तय होती है. सेना की संरचना से क्षमताओं का विकास होता है. और क्षमताओं के विकास से ही हमारी रणनीतिक तकनीकें और कार्यप्रणालियां तय होती हैं. हम तीनों सेनाओं के भीतर व्यापक मंथन कर रहे हैं, और तीनों रक्षा बलों के एक हिस्से के रूप में, मैं लगातार तीनों सेना प्रमुखों के साथ बातचीत कर रहा हूं.'

यह भी पढ़ें : ASEAN समिट से क्या चाहता है भारत? दक्षिण चीन सागर पर खोले पत्ते, कहा- 'आजादी जरूरी'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 16 Nov 2026 10:52 AM (IST)
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