'भारत अपने हथियारों से लड़ सकता है जंग', ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK को CDS का मैसेज

भारत के CDS जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि अब यह साबित हो गया है कि हमारे पास भारत के हथियारों से भारत के युद्ध लड़ने की क्षमता है. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन पर सोमवार (16 नवंबर) को बात करते हुए अहम प्रतिक्रिया दी. CDS ने कहा कि यह संयुक्त योजना और मल्टी-डोमेन एकीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण था.

CDS सुब्रमणि ने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'आकाश' जैसे हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी हवाई हमलों को रोकने में सफल रहे. इसने तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल का भी उदाहरण पेश किया. दूसरी बात, हम अपना डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस (रक्षा औद्योगिक आधार) बनाने में सफल रहे हैं या उसे और विस्तार देने की प्रक्रिया में हैं. अब हमारा अधिकांश उत्पादन देश के भीतर ही हो रहा है.'

युद्ध की तैयारियों पर क्या बोले CDS

भारतीय सेना की युद्ध की तैयारियों पर CDS जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, 'यह विकसित हो रहा है, लेकिन सैन्य सिद्धांत कोई अकेली चीज नहीं है. सभी संगठन, और विशेष रूप से रक्षा बल, लगातार इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और जिन संघर्षों का मैंने जिक्र किया है, उनमें क्या हो रहा है. इसी के अनुसार वे खुद को पुनर्गठित कर रहे हैं, खुद को नए सिरे से ढाल रहे हैं, और भविष्य के युद्धों के लिए खुद को तैयार करना और लड़ना सीख रहे हैं.'

सेना किन-किन बातों पर कर रही चर्चा

उन्होंने कहा, 'हम कई तरह की चीजों पर बात करते हैं. रणनीति से सैन्य सिद्धांत बनता है. सैन्य सिद्धांत से सेना की संरचना तय होती है. सेना की संरचना से क्षमताओं का विकास होता है. और क्षमताओं के विकास से ही हमारी रणनीतिक तकनीकें और कार्यप्रणालियां तय होती हैं. हम तीनों सेनाओं के भीतर व्यापक मंथन कर रहे हैं, और तीनों रक्षा बलों के एक हिस्से के रूप में, मैं लगातार तीनों सेना प्रमुखों के साथ बातचीत कर रहा हूं.'

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