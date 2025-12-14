‘SIR से बड़े पैमाने पर वोट चोरी....’ रामलीला मैदान से कांग्रेस का बीजेपी पर तीखा हमला

‘वोट चोरी’ और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित कर अपने अभियान को और तेज कर दिया. इस रैली के जरिए कांग्रेस सरकार और निर्वाचन आयोग पर चुनाव में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उन्हें कठघरे में खड़ा कर रही है. रैली में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, खासकर महिला कार्यकर्ता, उत्साह के साथ शामिल हुए हैं.

‘SIR से बड़े पैमाने पर वोट चोरी’ - सुप्रिया श्रीनेत

कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने रैली के दौरान आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के नाम पर बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है.

उन्होंने कहा, 'SIR करते हुए अब तक 48 बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की मौत हो चुकी है. यह प्रक्रिया समय लेकर और सही तरीके से की जानी चाहिए थी. लोगों के नाम क्यों काटे जा रहे हैं?' उन्होंने भाजपा नेता संबित पात्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है.

‘यह रैली प्रजातंत्र की आवाज है’ - रणदीप सिंह सुरजेवाला

कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि रामलीला मैदान में हो रही यह रैली सिर्फ कांग्रेस की नहीं, बल्कि पूरे देश की आवाज है. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में उठने वाली यह हुंकार 144 करोड़ लोगों की आवाज है. लोकतंत्र का आधार वोट है. अगर वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो न लोकतंत्र बचेगा और न संविधान. जब वोट और संविधान नहीं होंगे, तो न पेंशन मिलेगी, न राशन, न सड़क और न अस्पताल. राहुल गांधी यही लड़ाई लड़ रहे हैं.'

‘लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला’ - जीतू पटवारी

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन मौजूदा हालात लोगों के विश्वास को कमजोर कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'लोगों को तब भरोसा होगा जब उन्हें लगेगा कि वे अपनी सरकार और जनप्रतिनिधि खुद चुन रहे हैं. लेकिन आज अविश्वसनीयता पैदा हो गई है. पूरी दुनिया में बैलट पेपर से चुनाव होते हैं, लेकिन भारत में चुनाव आयोग को लेकर जो नैरेटिव बनाया गया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रक्रिया से हटाया गया. यह संदेश दिया गया कि भाजपा का चुनाव आयुक्त बनेगा. यह लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है.' उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है और वोट की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी.

‘वोट 140 करोड़ लोगों की ताकत है’ - गौरव गोगोई

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर साफ तौर पर कहा है कि वोट का अधिकार देश के स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं का सबसे बड़ा उपहार है. उन्होंने कहा, 'यह वोट 140 करोड़ लोगों की ताकत और आवाज है. भाजपा वोट चोरी के जरिए इस आवाज को खत्म करना चाहती है. मैं राहुल गांधी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पदयात्रा से लेकर संसद तक आम लोगों के वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ी है. कांग्रेस पार्टी इस अधिकार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है.'

रैली में महिलाओं की बड़ी भागीदारी

रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली में महिला कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली. देश के अलग-अलग हिस्सों से महिला नेता और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं. रैली को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा जोश नजर आया.

‘यह राजनीतिक नहीं, संवैधानिक रैली है’ - सागरिका सिंह

राजस्थान महिला कांग्रेस अध्यक्ष सागरिका सिंह ने कहा कि यह रैली कोई साधारण राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है. उन्होंने कहा, 'यह रैली संविधान को बचाने और लोगों को जागरूक करने के लिए है. सरकारें सुन नहीं रही हैं, एजेंसियां सरकार के नियंत्रण में हैं और इतने सबूतों के बावजूद चुनाव आयोग चुप है. राहुल गांधी लगातार यह मुद्दा उठा रहे हैं कि सरकार वोट चोरी में शामिल है और चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत है. यह लोकतंत्र और संविधान पर बड़ा हमला है.'

‘लोकतंत्र की रक्षा के लिए साथ आए हैं’ - किरण सिंह

मध्य प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष किरण सिंह ने कहा कि वे राहुल गांधी के समर्थन में रैली में शामिल हुई हैं. उन्होंने आरोप लगाया,'भाजपा का इरादा हमेशा अधिकारियों के जरिए वोटों में हेरफेर करके कांग्रेस को हराने का रहा है, जो पूरी तरह गलत है. हम मिलकर लोकतंत्र की रक्षा सुनिश्चित करेंगे.'