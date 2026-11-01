आंध्र प्रदेश में 100 शहरी निकायों के लिए मतदान शुरू, 3 नवंबर को आएंगे नतीजे

आंध्र प्रदेश में रविवार को शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया. राज्य निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सुबह सात बजे से मतदान जारी है, जो शाम पांच बजे तक चलेगा. इन चुनावों में 13 नगर निगमों और 87 नगरपालिकाओं व नगर पंचायतों सहित कुल 100 शहरी निकायों के मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे. मतों की गिनती 3 नवंबर को होगी.

92 स्थानों पर मतदान, कई निकायों में निर्विरोध चुनाव

चुनाव के लिए कुल 11,705 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 99,36,014 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. राज्य में 118 कॉरपोरेटर और 756 पार्षद पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. वहीं, आठ नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और वार्ड सदस्य के पदों पर भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. इनमें अल्लागड्डा, दाचेपल्ली, दारसी, गुरजाला, कमलापुरम, पिदुगुरल्ला, प्रोद्दातूर और रायचोटी शामिल हैं.

VIDEO | Visakhapatnam: Voting begins at Visalakshi Nagar for the Andhra Pradesh urban local body elections 2026. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/b4JPvbhYNy — Press Trust of India (@PTI_News) November 1, 2026

36 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात

चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राज्यभर में 36,351 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. कुल 4,372 मतदान केंद्रों के आसपास विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. 671 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जबकि 1,233 संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिये लगातार निगरानी कर रही है. चुनाव व्यवस्था पर नजर रखने के लिए 1,543 रूट मोबाइल टीमें भी लगाई गई हैं. मतदान के बाद 111 स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में 4,655 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. जरूरत पड़ने पर 2 नवंबर को संबंधित स्थानों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा.

विजयवाड़ा में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा

एनटीआर जिले में विजयवाड़ा नगर निगम और चार नगरपालिकाओं के दायरे में चुनाव शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जिला कलेक्टर जी. लक्ष्मीशा ने इसकी जानकारी दी.

शनिवार, 31 अक्टूबर को जिला कलेक्टर जी. लक्ष्मीशा, जिला निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक बी. विजय कुमार और विजयवाड़ा नगर निगम के आयुक्त ध्यानचंद्र एच.एम. ने विजयवाड़ा के लोयोला कॉलेज स्थित वितरण केंद्र का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने मतदान दलों को दी जा रही चुनाव सामग्री और विभिन्न प्रपत्रों का निरीक्षण किया.

यह भी पढ़िएः उज्जैन में बड़ा हादसा, होटल के चैंबर में दम घुटने से 4 लोगों की मौत