ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआंध्र प्रदेश में 100 शहरी निकायों के लिए मतदान शुरू, 3 नवंबर को आएंगे नतीजे

आंध्र प्रदेश में 100 शहरी निकायों के लिए मतदान शुरू, 3 नवंबर को आएंगे नतीजे

आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर को 100 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ. इनमें 13 नगर निगम और 87 नगरपालिकाएं व नगर पंचायतें शामिल हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 01 Nov 2026 10:05 AM (IST)
Preferred Sources

आंध्र प्रदेश में रविवार को शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया. राज्य निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सुबह सात बजे से मतदान जारी है, जो शाम पांच बजे तक चलेगा. इन चुनावों में 13 नगर निगमों और 87 नगरपालिकाओं व नगर पंचायतों सहित कुल 100 शहरी निकायों के मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे. मतों की गिनती 3 नवंबर को होगी.

92 स्थानों पर मतदान, कई निकायों में निर्विरोध चुनाव
चुनाव के लिए कुल 11,705 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 99,36,014 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. राज्य में 118 कॉरपोरेटर और 756 पार्षद पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. वहीं, आठ नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और वार्ड सदस्य के पदों पर भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. इनमें अल्लागड्डा, दाचेपल्ली, दारसी, गुरजाला, कमलापुरम, पिदुगुरल्ला, प्रोद्दातूर और रायचोटी शामिल हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Ramlila Maidan Rally Live: विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन! कनॉट प्लेस से मिंटो रोड तक मार्च, खरगे के आवास पर हलचल
Live: रामलीला मैदान में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन! कनॉट प्लेस से मिंटो रोड तक होगा मार्च
इंडिया
क्लास के अंदर घुसकर छात्राओं पर आरी से हमला, जगन मोहन रेड्डी बोले- 'जंगलराज'
क्लास के अंदर घुसकर छात्राओं पर आरी से हमला, जगन मोहन रेड्डी बोले- 'जंगलराज'
इंडिया
रामलीला मैदान की रैली से पहले ओवैसी कांग्रेस से क्यों नाराज? SIR को लेकर भड़के
रामलीला मैदान की रैली से पहले ओवैसी कांग्रेस से क्यों नाराज? SIR को लेकर भड़के
इंडिया
मणिपुर में फिर सड़कों पर उतरे हजारों लोग, आखिर क्या है इनकी मांग?
मणिपुर में फिर सड़कों पर उतरे हजारों लोग, आखिर क्या है इनकी मांग?

36 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात
चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राज्यभर में 36,351 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. कुल 4,372 मतदान केंद्रों के आसपास विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. 671 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जबकि 1,233 संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिये लगातार निगरानी कर रही है. चुनाव व्यवस्था पर नजर रखने के लिए 1,543 रूट मोबाइल टीमें भी लगाई गई हैं. मतदान के बाद 111 स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में 4,655 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. जरूरत पड़ने पर 2 नवंबर को संबंधित स्थानों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा.

विजयवाड़ा में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा
एनटीआर जिले में विजयवाड़ा नगर निगम और चार नगरपालिकाओं के दायरे में चुनाव शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जिला कलेक्टर जी. लक्ष्मीशा ने इसकी जानकारी दी.

शनिवार, 31 अक्टूबर को जिला कलेक्टर जी. लक्ष्मीशा, जिला निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक बी. विजय कुमार और विजयवाड़ा नगर निगम के आयुक्त ध्यानचंद्र एच.एम. ने विजयवाड़ा के लोयोला कॉलेज स्थित वितरण केंद्र का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने मतदान दलों को दी जा रही चुनाव सामग्री और विभिन्न प्रपत्रों का निरीक्षण किया.

यह भी पढ़िएः उज्जैन में बड़ा हादसा, होटल के चैंबर में दम घुटने से 4 लोगों की मौत

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

Mail Id- ashutoshsingh0218@gmail.com
X- https://x.com/ashupratap18 
Facebook- https://www.facebook.com/share/1FBaHxEvc6/
Read More
Published at : 01 Nov 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh Vijayawada Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Ramlila Maidan Rally Live: विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन! कनॉट प्लेस से मिंटो रोड तक मार्च, खरगे के आवास पर हलचल
Live: रामलीला मैदान में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन! कनॉट प्लेस से मिंटो रोड तक होगा मार्च
इंडिया
क्लास के अंदर घुसकर छात्राओं पर आरी से हमला, जगन मोहन रेड्डी बोले- 'जंगलराज'
क्लास के अंदर घुसकर छात्राओं पर आरी से हमला, जगन मोहन रेड्डी बोले- 'जंगलराज'
इंडिया
रामलीला मैदान की रैली से पहले ओवैसी कांग्रेस से क्यों नाराज? SIR को लेकर भड़के
रामलीला मैदान की रैली से पहले ओवैसी कांग्रेस से क्यों नाराज? SIR को लेकर भड़के
इंडिया
मणिपुर में फिर सड़कों पर उतरे हजारों लोग, आखिर क्या है इनकी मांग?
मणिपुर में फिर सड़कों पर उतरे हजारों लोग, आखिर क्या है इनकी मांग?
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गंगा जल-बंटवारे को लेकर बांग्लादेशी नेता की धमकी- 'दिसंबर से पहले समझौता करें'
गंगा जल-बंटवारे को लेकर बांग्लादेशी नेता की धमकी- 'दिसंबर से पहले समझौता करें'
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
बिजनेस
GRAP लागू, दूध-दही, गैस और शराब महंगी, बैंक-Fastag के नए नियम, आज 1 नवंबर से बहुत कुछ बदला
GRAP लागू, दूध-दही, गैस और शराब महंगी, बैंक-Fastag के नए नियम, आज 1 नवंबर से बहुत कुछ बदला
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की हार से बदले सारे समीकरण, जानें WTC फाइनल में कैसे जाएगी टीम इंडिया?
ऑस्ट्रेलिया की हार से बदले सारे समीकरण, जानें WTC फाइनल में कैसे जाएगी टीम इंडिया?
बॉलीवुड
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का होगा विस्तार, 89 KM लंबा होगा कॉरिडोर
दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का होगा विस्तार, 89 KM लंबा होगा कॉरिडोर
इंडिया
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
Home Tips
Mixer Grinder Cleaning Tips: क्या मिक्सर के ढक्कन से आती है बदबू? ऐसे चुटकियों में करें साफ
क्या मिक्सर के ढक्कन से आती है बदबू? ऐसे चुटकियों में करें साफ
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget