1 नवंबर... ये तारीख भारत के कैलेंडर पर सिर्फ एक और दिन नहीं है. ये वो दिन है जब एक साथ 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ढोल बजते हैं, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये दिन आज भी सालता है. ये वो तारीख है जिसने भारत का नक्शा बदला, सत्ता का चेहरा बदला और इतिहास के कई काले अध्याय भी लिखे. इसे किसी एक खांचे में डालना नामुमकिन है. इसे तीन पार्ट्स में समझते हैं:

पार्ट- 1: जब 1 नवंबर ने भारत का नक्शा फिर से लिखा

आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इतने बड़े देश को प्रशासनिक रूप से कैसे संभाला जाए, जहां हर कुछ सौ किलोमीटर पर भाषा, खान-पान और रीति-रिवाज बदल जाते हैं. शुरुआत में राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने का कोई स्पष्ट फैसला नहीं था, लेकिन दबाव बढ़ता गया.

1953 में तेलुगु भाषी लोगों की मांग के आगे झुककर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया. यह भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था. इसके बाद पूरे देश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बहस तेज हो गई.

1953 में मद्रास राज्य का विभाजन और आंध्र राज्य का गठन

इस बहस का नतीजा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के रूप में सामने आया. इसे लागू करने के लिए 1 नवंबर 1956 की तारीख तय की गई. इस एक तारीख ने एक साथ कई राज्यों के अस्तित्व को नया आकार दिया:

केरल का गठन त्रावणकोर-कोचीन और मालाबार क्षेत्रों को मिलाकर हुआ.

कर्नाटक (तब मैसूर) को कन्नड़ भाषी इलाकों को एक साथ जोड़कर पुनर्गठित किया गया.

आंध्र प्रदेश को हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी इलाकों के विलय के साथ नया नक्शा मिला.

मध्य प्रदेश का भी इसी दिन पुनर्गठन हुआ.

तमिलनाडु तब मद्रास के नाम से अस्तित्व में आया (नाम 1969 में बदला गया).

1 नवंबर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती. 1966 में इसी तारीख को पुराने पंजाब राज्य को बांटकर हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया. पंजाब के पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित किया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया.

फिर 2000 में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को देश का 26वां राज्य बनाया गया. इस तरह 1956 से 2000 तक, अलग-अलग दशकों में लिए गए फैसलों ने 1 नवंबर को बार-बार ‘स्थापना दिवस’ की तारीख बना दिया.

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु इस दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं. इनके अलावा 5 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी भी अपना गठन दिवस मानते हैं.

पार्ट- 2: वो 1 नवंबर, जो सिर्फ जश्न का दिन नहीं

जहां एक तरफ 1 नवंबर को कई राज्य जश्न के रंग में रंगे नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह तारीख भारत के सामूहिक स्मृति में एक बहुत गहरे और दर्दनाक अध्याय से भी जुड़ी हुई है.

31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी. अगले ही दिन, यानी 1 नवंबर 1984 से दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे. यह सिर्फ एक दिन की हिंसा नहीं थी.

1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच चली इस हिंसा में अकेले दिल्ली में हजारों सिखों की हत्या कर दी गई, उनके घरों और दुकानों को लूटकर आग के हवाले कर दिया गया. सरकारी आंकड़ों और अलग-अलग अनुमानों में संख्या को लेकर मतभेद है, लेकिन इस त्रासदी की गंभीरता पर कोई सवाल नहीं उठाता.

1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच चली इस हिंसा में अकेले दिल्ली में हजारों सिखों की हत्या हुई

आज भी जब 1 नवंबर आता है, तो कई राज्यों में जहां स्थापना दिवस की खुशियां होती हैं. वहीं सिख समुदाय के लिए यह दिन शोक और न्याय की मांग का दिन बना रहता है। 2026 में भी इस तारीख को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज रही. BJP ने कांग्रेस पर इस दिन रैली करके सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया.

पार्ट- 3: सत्ता के हस्तांतरण और आधुनिक भारत की शुरुआत

अगर हम और पीछे जाएं, तो 1 नवंबर 1858 भी भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था. 1857 के विद्रोह के बाद, इसी दिन इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़कर सुनाई.

इस घोषणा के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन औपचारिक रूप से खत्म हुआ और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया. यानी 1 नवंबर वह तारीख है जब भारत में कंपनी राज का अंत और ब्रिटिश राज की सीधी शुरुआत हुई.

इसी तरह 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसी उपनिवेश पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम का भारत के साथ व्यावहारिक (de facto) विलय हुआ. हालांकि कानूनी विलय 1962 में हुआ, लेकिन 1 नवंबर 1954 से इन क्षेत्रों का प्रशासन भारत सरकार के हाथ में आ गया था. यह उस प्रक्रिया का हिस्सा था जिसमें आजाद भारत ने अपने भीतर बिखरे हुए औपनिवेशिक अवशेषों को एक-एक करके समेटना शुरू किया.

जब बात आधुनिक भारत की हो, तो 1 नवंबर 1950 को चितरंजन रेल कारखाने में भारत का पहला स्वदेशी भाप इंजन तैयार हुआ था. यह छोटी घटना नहीं है. यह उस भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी थी, जो आगे चलकर अपने रेल नेटवर्क और भारी उद्योग में दुनिया को चौंकाने वाला था.

1 नवंबर को अगर सिर्फ ‘कई राज्यों का स्थापना दिवस’ कहकर छोड़ दिया जाए, तो इस तारीख के साथ नाइंसाफी होगी. यह तारीख भारत के राष्ट्र-निर्माण के तीन अलग-अलग चेहरे दिखाती है.