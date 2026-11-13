'वो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे', राहुल गांधी ने PM मोदी को दिए डिबेट के चैलेंज पर अब क्या कहा?

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है. इंस्टाग्राम पर एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में कई मुद्दों पर बहस करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया. उनका आरोप है कि कई मौकों पर उनका माइक बंद कर दिया गया. राहुल ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के साथ आमने-सामने बहस करने के लिए तैयार हैं. इसके लिए भाजपा अपनी पसंद का कोई भी व्यक्ति जज के रूप में चुन सकती है.उन्होंने दावा किया कि इस बहस के बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे.

संसद में बोलने नहीं दिया गया: राहुल गांधी

इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने राहुल गांधी से पूछा था कि भाजपा उन्हें संसद में बहस करने के लिए कह रही है. इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में कई बार बहस करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया. राहुल ने कहा, "मैंने किसान बिल पर बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया. मैंने एसआईआर और चीन के मुद्दे पर बोलने की कोशिश की. मैंने नरवणे की किताब पर बहस करने के लिए कहा, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया."

अडानी और मोहन भागवत को भी जज बना सकती है भाजपा

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ आमने-सामने बहस करने की इच्छा जताते हुए कहा कि वह किसी भी मंच पर इस बहस के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे तो अडानी और मोहन भागवत को भी बहस के दौरान जज के रूप में बैठा सकती है. राहुल गांधी ने दावा किया, "मैं वन ऑन वन डिबेट करना चाहता हूं. वे जज के रूप में किसी को भी रख सकते हैं. वे अडानी और मोहन भागवत को भी जज बना सकते हैं. लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मेरे साथ बहस के बाद प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे."

राहुल गांधी कई बार दे चुके हैं बहस की चुनौती

कांग्रेस नेता राहुल गांधी अलग-अलग मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती दे चुके हैं . अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने राफेल सौदे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को 15 मिनट की सीधी बहस करने की चुनौती दी थी . इसके बाद मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व न्यायाधीश मदन बी. लोकुर, अजित पी. शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन. राम ने दोनों नेताओं को सार्वजनिक बहस के लिए आमंत्रित किया था . राहुल गांधी ने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव के प्रमुख मुद्दों पर आमने-सामने बहस करने का न्योता दिया था .