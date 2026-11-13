चेन्नई में मेट्रो का सफर जल्द ही एक नए तरह के शहरी अनुभव से जुड़ने जा रहा है. यहां थिरुमंगलम इलाके में चार इमारतों का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा, जिसके बीच से मेट्रो का एलिवेटेड कॉरिडोर गुजरेगा. यानी एक ही परिसर में व्यावसायिक इमारतें, मेट्रो स्टेशन और रेल ट्रैक जैसी सुविधाएं एक साथ मौजूद होंगी. यह परियोजना इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें जमीन की सीमित उपलब्धता के बीच सार्वजनिक परिवहन और व्यावसायिक निर्माण को एकीकृत करने की कोशिश की गई है.

13 नवंबर 2026 को सामने आई जानकारी के मुताबिक, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) ने इस परियोजना के निर्माण का ठेका कैपेसिट इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड' को दिया है. यह चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण (Phase II) की प्रमुख ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) परियोजनाओं में शामिल है.

थिरुमंगलम में कैसी इमारतें बनाई जा रही हैं?

यह परियोजना थिरुमंगलम मेट्रो स्टेशन के पास लगभग 3.85 एकड़ जमीन पर विकसित की जाएगी. इसमें कुल चार टावर बनाए जाएंगे. खास बात यह है कि मेट्रो का एलिवेटेड वायाडक्ट इन टावरों के बीच से गुजरेगा और प्रस्तावित फेज-2 स्टेशन टावर B और C के बीच स्थित होगा. इससे परिसर के भीतर मौजूद लोगों को मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में आसानी होगी.

योजना के अनुसार, टावर A और C में तीन बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर और नौ ऊपरी मंजिलें होंगी. टावर B में ग्राउंड फ्लोर के अलावा नौ मंजिलें बनाई जाएंगी, जबकि टावर D में ग्राउंड फ्लोर और दो ऊपरी मंजिलें होंगी.

परियोजना में सिविल निर्माण के अलावा प्लंबिंग, बिजली, मैकेनिकल सिस्टम, एयर कंडीशनिंग, लिफ्ट और अन्य जरूरी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. निर्माण की निर्धारित अवधि 730 दिन यानी दो साल है.

इस परियोजना का एक अहम पहलू यह भी है कि मेट्रो स्टेशन और व्यावसायिक इमारतों को अलग-अलग विकसित करने के बजाय एक एकीकृत परिसर के रूप में तैयार किया जाएगा.

मेट्रो का वायाडक्ट इमारतों के बीच से कैसे गुजरेगा?

इस परियोजना की सबसे दिलचस्प इंजीनियरिंग चुनौती मेट्रो के वायाडक्ट और इमारतों के ढांचे को एक ही परिसर में सुरक्षित तरीके से विकसित करना है. वायाडक्ट वह ऊंचा पुलनुमा ढांचा होता है, जिस पर मेट्रो ट्रेन चलती है. सामान्य तौर पर इसे जमीन में बने मजबूत पिलर और उनके ऊपर रखे गर्डर की मदद से तैयार किया जाता है. थिरुमंगलम में भी मेट्रो के एलिवेटेड कॉरिडोर को इमारतों के साथ इस तरह समन्वित करना होगा कि ट्रेन का रास्ता बाधित न हो और इमारतों का भार मेट्रो के ढांचे पर न पड़े.

इसके लिए इंजीनियरिंग डिजाइन में कुछ अहम बातों का ध्यान रखना होगा.

अलग-अलग स्ट्रक्चरल सपोर्ट: मेट्रो के पिलर और इमारतों के कॉलम का भार उठाने की व्यवस्था को सुरक्षित तरीके से डिजाइन करना होगा.

पर्याप्त क्लियरेंस: ट्रेन के गुजरने के लिए निर्धारित ऊंचाई और चौड़ाई में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए.

स्ट्रक्चरल डिजाइन: गर्डर, बीम, कॉलम और फाउंडेशन की स्थिति इस तरह तय करनी होगी कि मेट्रो और इमारतों के बीच किसी तरह का संरचनात्मक टकराव न हो.

एकीकृत डिजाइन: मेट्रो के संचालन और इमारतों के निर्माण की योजना एक साथ तैयार करनी होगी.

हालांकि, CMRL ने अभी तक सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस खास परियोजना में वायाडक्ट के लिए किस प्रकार का विशेष सपोर्ट सिस्टम या स्ट्रक्चरल आइसोलेशन तकनीक अपनाई जाएगी.

सुरक्षा, कंपन और निर्माण की चुनौतियां क्या होंगी?

किसी सक्रिय मेट्रो कॉरिडोर के आसपास बड़ी इमारतों का निर्माण करना सामान्य निर्माण कार्य से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है. यहां सबसे बड़ा सवाल कंपन का है.

जब मेट्रो ट्रेन वायाडक्ट से गुजरती है तो पहियों और रेल के संपर्क से कंपन पैदा होता है. यह कंपन आसपास की इमारतों तक पहुंच सकता है. इसलिए इंजीनियरों को कंपन के प्रभाव का अध्ययन करना होगा. इसके लिए डिजाइन के अनुसार वाइब्रेशन आइसोलेशन, विशेष बेयरिंग और अन्य तकनीकी उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये संभावित इंजीनियरिंग उपाय हैं, इस परियोजना में इनके इस्तेमाल की आधिकारिक पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है.

दूसरी चुनौती निर्माण के दौरान सुरक्षा की होगी. भारी मशीनरी, क्रेन और निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करते समय मेट्रो के मौजूदा ढांचे तथा भविष्य के कॉरिडोर को नुकसान से बचाना होगा. इसके अलावा आग से सुरक्षा, आपातकालीन निकास, यात्रियों की आवाजाही और इमारतों की विद्युत व्यवस्था को भी मेट्रो संचालन से अलग और सुरक्षित रखना होगा.

चेन्नई मेट्रो फेज-2 में निर्माण के दौरान BIM यानी बिल्डिंग इमफॉर्मेशन मॉडलिंग तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है. इसके जरिए इमारत और मेट्रो के अलग-अलग हिस्सों का डिजिटल मॉडल तैयार कर डिजाइन में संभावित टकराव का पहले ही पता लगाया जा सकता है.

क्या है इस परियोजना का बड़ा उद्देश्य?

दरअसल, इस परियोजना के पीछे 'पारगमन-उन्मुख विकास'(TOD) की अवधारणा है. इसका मकसद मेट्रो स्टेशनों के आसपास ऐसी शहरी सुविधाएं विकसित करना है, जहां लोगों को काम, खरीदारी और सार्वजनिक परिवहन के लिए अलग-अलग जगहों पर जाने की जरूरत कम पड़े.

इससे निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाने और शहरी जमीन का बेहतर उपयोग करने में मदद मिल सकती है.

CMRL के आधिकारिक अवार्डेड टेंडर रिकॉर्ड के मुताबिक, निर्माण का ठेका लगभग 368.98 करोड़ रुपये (GST से पहले) का है. कंपनी को काम पूरा करने के लिए 730 दिन दिए गए हैं.

थिरुमंगलम परियोजना केवल चार इमारतों के निर्माण तक सीमित नहीं है. यह उस शहरी विकास मॉडल का उदाहरण है जिसमें मेट्रो, व्यावसायिक गतिविधियों और यात्रियों की सुविधाओं को एक ही परिसर में जोड़ने की कोशिश की जा रही है. यदि इसका निर्माण तय सुरक्षा मानकों के साथ सफलतापूर्वक पूरा होता है, तो यह भारत में मेट्रो और व्यावसायिक इमारतों के एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है.