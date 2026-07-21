'कितने घमंडी, शर्मनाक...', CJP प्रदर्शन में बवाल के बाद केंद्र पर भड़के कपिल सिब्बल, जेपी नड्डा को लेकर क्या कहा?
CJP Protest: कपिल सिब्बल ने सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने जेपी नड्डा को एरोगेंट करार दिया.
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में जमकर बवाल हुआ. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी. इस मीटिंग को लेकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तंज कसा है. उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और जेपी नड्डा को एरोगेंट करार दिया.
कपिल सिब्बल ने मंगलवार (21 जुलाई) को नड्डा के बयान का जिक्र करते हुए एक्स पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा, 'नड्डा: पहली बार प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया है.... इतना घमंडी. हमारे अनशन पर बैठे बच्चों के प्रस्ताव तो हर किसी को पता थे. सरकार तब क्या कर रही थी? बस चुपचाप देखती रही और इस इंतजार में बैठी रही कि कब उन पर आंसू गैस छोड़े जाएं और लाठीचार्ज किया जाए! शर्मनाक!'
Nadda :— Kapil Sibal (@KapilSibal) July 21, 2026
“…for the first time a proposal came from the protesters to hold talks with the government….
How arrogant !
Our fasting children’s proposals were known to all
What was the government doing ?
Watching and waiting to tear-gas and lathi charge them !
Shameful !
कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना
कांग्रेस ने प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस के बल प्रयोग को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सत्ता के आदेश पर युवाओं पर जुल्म और दमन करने वालों को एक दिन संविधान की लाठी का सामना करना होगा.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, 'इस देश के युवाओं पर ढाए गए अन्यायों की लंबी सूची में कल का यह शर्मनाक अध्याय भी जोड़ दीजिए, जब सत्ता के इशारे पर इस देश के बेटे-बेटियों पर ज़ुल्म और दमन किया गया.'
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