कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में जमकर बवाल हुआ. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी. इस मीटिंग को लेकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तंज कसा है. उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और जेपी नड्डा को एरोगेंट करार दिया.

कपिल सिब्बल ने मंगलवार (21 जुलाई) को नड्डा के बयान का जिक्र करते हुए एक्स पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा, 'नड्डा: पहली बार प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया है.... इतना घमंडी. हमारे अनशन पर बैठे बच्चों के प्रस्ताव तो हर किसी को पता थे. सरकार तब क्या कर रही थी? बस चुपचाप देखती रही और इस इंतजार में बैठी रही कि कब उन पर आंसू गैस छोड़े जाएं और लाठीचार्ज किया जाए! शर्मनाक!'

Nadda :



“…for the first time a proposal came from the protesters to hold talks with the government….



How arrogant !



Our fasting children’s proposals were known to all



What was the government doing ?



Watching and waiting to tear-gas and lathi charge them !



Shameful ! — Kapil Sibal (@KapilSibal) July 21, 2026

कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना

कांग्रेस ने प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस के बल प्रयोग को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सत्ता के आदेश पर युवाओं पर जुल्म और दमन करने वालों को एक दिन संविधान की लाठी का सामना करना होगा.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, 'इस देश के युवाओं पर ढाए गए अन्यायों की लंबी सूची में कल का यह शर्मनाक अध्याय भी जोड़ दीजिए, जब सत्ता के इशारे पर इस देश के बेटे-बेटियों पर ज़ुल्म और दमन किया गया.'

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