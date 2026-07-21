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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कितने घमंडी, शर्मनाक...', CJP प्रदर्शन में बवाल के बाद केंद्र पर भड़के कपिल सिब्बल, जेपी नड्डा को लेकर क्या कहा?

'कितने घमंडी, शर्मनाक...', CJP प्रदर्शन में बवाल के बाद केंद्र पर भड़के कपिल सिब्बल, जेपी नड्डा को लेकर क्या कहा?

CJP Protest: कपिल सिब्बल ने सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने जेपी नड्डा को एरोगेंट करार दिया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 21 Jul 2026 10:46 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में जमकर बवाल हुआ. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी. इस मीटिंग को लेकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तंज कसा है. उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और जेपी नड्डा को एरोगेंट करार दिया.

कपिल सिब्बल ने मंगलवार (21 जुलाई) को नड्डा के बयान का जिक्र करते हुए एक्स पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा, 'नड्डा: पहली बार प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया है.... इतना घमंडी. हमारे अनशन पर बैठे बच्चों के प्रस्ताव तो हर किसी को पता थे. सरकार तब क्या कर रही थी? बस चुपचाप देखती रही और इस इंतजार में बैठी रही कि कब उन पर आंसू गैस छोड़े जाएं और लाठीचार्ज किया जाए! शर्मनाक!'

कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना

कांग्रेस ने प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस के बल प्रयोग को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सत्ता के आदेश पर युवाओं पर जुल्म और दमन करने वालों को एक दिन संविधान की लाठी का सामना करना होगा.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, 'इस देश के युवाओं पर ढाए गए अन्यायों की लंबी सूची में कल का यह शर्मनाक अध्याय भी जोड़ दीजिए, जब सत्ता के इशारे पर इस देश के बेटे-बेटियों पर ज़ुल्म और दमन किया गया.'

यह भी पढ़ें : 'मुझे माफ कर दो...', लाठीचार्ज के अगले ही दिन CJP के अभिजीत दीपके ने किससे कहा सॉरी?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 21 Jul 2026 10:21 AM (IST)
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Sonam Wangchuk Breaking News Abp News Kapil SIbal Cockroach Janta Party CJP Protest
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