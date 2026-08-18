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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: 28 में से 14 राज्यों के CM पर आपराधिक मामले, किसपर कितने केस दर्ज

Xप्लेन: 28 में से 14 राज्यों के CM पर आपराधिक मामले, किसपर कितने केस दर्ज

रिपोर्ट के मुताबिक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी इस सूची में सबसे ऊपर हैं. उनके खिलाफ कुल 89 आपराधिक मामले बताए गए हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 18 Aug 2026 10:22 AM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने से जुड़ी करीब एक दशक पुरानी कार्यवाही के दौरान देश की राजनीति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश के 28 राज्यों में से 14 राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. यह जानकारी ऐसे समय सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सुनवाई में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए.

एमिकस क्यूरी अदालत की सहायता के लिए नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं. इस मामले में विजय हंसारिया लंबे समय से सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति पर अदालत को रिपोर्ट देते रहे हैं. उनकी रिपोर्ट में अलग-अलग राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों का भी उल्लेख किया गया है.

अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर कितने मामले?

रिपोर्ट के मुताबिक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी इस सूची में सबसे ऊपर हैं. उनके खिलाफ कुल 89 आपराधिक मामले बताए गए हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल के सुवेंदु अधिकारी का नाम है, जिनके खिलाफ 29 मामले दर्ज हैं. कर्नाटक के डी.के. शिवकुमार और आंध्र प्रदेश के एन. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 19-19 मामले दर्ज बताए गए हैं. केरल के वी.डी. सतीसन के खिलाफ 18 मामले हैं.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पांच मामले बताए गए हैं. महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ चार-चार मामले दर्ज हैं. तमिलनाडु के सी. जोसेफ विजय और बिहार के सम्राट चौधरी के खिलाफ दो-दो मामले बताए गए हैं.

इसके अलावा सिक्किम के मुख्यमंत्री पी.एस. तमांग, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के खिलाफ एक-एक मामला दर्ज बताया गया है.

यहां यह समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना और अदालत से दोषी साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं. किसी नेता के खिलाफ एफआईआर या आपराधिक मुकदमा दर्ज होने का अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति उस मामले में दोषी सिद्ध हो चुका है. किसी भी मामले में अंतिम दोषसिद्धि अदालत के फैसले के बाद ही मानी जाती है. इसलिए नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों के आंकड़ों को देखते समय इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है.

Xप्लेन: 28 में से 14 राज्यों के CM पर आपराधिक मामले, किसपर कितने केस दर्ज

विधायकों की स्थिति भी चिंताजनक

सिर्फ मुख्यमंत्रियों के आंकड़े ही नहीं, बल्कि राज्यों के विधायकों के खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों का आंकड़ा भी राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. रिपोर्ट के मुताबिक, गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे विधायकों के अनुपात में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है. वहां करीब 58 प्रतिशत विधायक गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं.

पश्चिम बंगाल के बाद केरल का स्थान है, जहां करीब 57 प्रतिशत विधायक गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं. आंध्र प्रदेश में यह आंकड़ा 56 प्रतिशत, तेलंगाना में 49 प्रतिशत और झारखंड तथा ओडिशा में 45 प्रतिशत बताया गया है.

यहां भी ‘गंभीर आपराधिक मामला’ एक महत्वपूर्ण श्रेणी है. आम तौर पर ऐसे मामलों में वे अपराध शामिल होते हैं जिनमें कानून के तहत पांच साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो सकता है. इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, अपहरण, डकैती जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े मामले भी शामिल हो सकते हैं. हालांकि किसी मामले का गंभीर श्रेणी में होना भी अपने आप में दोषसिद्धि नहीं है.

संसद में कितने सांसदों पर गंभीर मामले?

संसद के आंकड़ों पर नजर डालें तो लोकसभा के 170 सांसदों यानी करीब 31 प्रतिशत सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं. वहीं राज्यसभा के सदस्यों के बीच भी बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आते हैं.

टीओआई के मुताबिक, वकील स्नेहा कलिता की ओर से दाखिल एमिकस रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्यसभा के कुल 233 सदस्यों में से 75 यानी करीब 33 प्रतिशत सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें 40 सांसद यानी करीब 18 प्रतिशत सदस्य गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़े हैं.


Xप्लेन: 28 में से 14 राज्यों के CM पर आपराधिक मामले, किसपर कितने केस दर्ज

इस आंकड़े का मतलब यह नहीं है कि इन सभी सांसदों को किसी अपराध में दोषी ठहराया जा चुका है. यहां भी आंकड़े उन मामलों से जुड़े हैं जो चुनावी हलफनामों और उपलब्ध रिकॉर्ड में घोषित या दर्ज हैं. किसी भी मामले में दोष तय करने का अधिकार अदालत के पास होता है.

आखिर किसी नेता पर कितने आपराधिक मामले हैं, यह कैसे पता करें?

भारत में किसी नेता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी हासिल करने का सबसे आसान और आधिकारिक तरीका चुनावी हलफनामा है. जब कोई व्यक्ति लोकसभा, विधानसभा या अन्य चुनाव लड़ता है, तो उसे चुनाव आयोग के सामने एक हलफनामा दाखिल करना होता है. इसमें उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, देनदारियों, शिक्षा और आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी घोषित करनी होती है.

आपराधिक मामलों के मामले में उम्मीदवार को यह बताना होता है कि उसके खिलाफ कौन-कौन से मामले लंबित हैं. इसमें संबंधित केस, धाराएं और मामले की स्थिति जैसी जानकारी शामिल हो सकती है. इसलिए किसी नेता के खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी हासिल करने के लिए उसके चुनावी हलफनामे को देखना सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है.

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उम्मीदवारों से जुड़े चुनावी हलफनामे उपलब्ध होते हैं. इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR चुनावी हलफनामों का विश्लेषण करके सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों से जुड़े आंकड़े भी प्रकाशित करता है.

ADR का MyNeta पोर्टल भी इस काम में काफी उपयोगी है. यहां किसी उम्मीदवार या नेता का नाम खोजकर उसके चुनावी हलफनामे और उसमें घोषित आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है. यदि आप किसी मौजूदा सांसद या विधायक के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी जुटाना चाहते हैं, तो पहले उसका नाम MyNeta पर खोज सकते हैं और उसके बाद संबंधित चुनावी हलफनामे की जांच कर सकते हैं.

हालांकि, किसी नेता पर दर्ज मामलों की संख्या देखते समय केवल संख्या पर निर्भर रहना सही नहीं होगा. यह भी देखना जरूरी है कि मामले किन धाराओं में दर्ज हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, मामला किस अदालत में लंबित है और क्या उसमें कोई अंतिम फैसला आया है.

साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चुनावी हलफनामा उम्मीदवार द्वारा दी गई घोषणा होती है. समय के साथ किसी मामले की स्थिति बदल सकती है. इसलिए किसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट या खबर के लिए आंकड़ों को प्रकाशित करने से पहले चुनाव आयोग के रिकॉर्ड, संबंधित अदालत के रिकॉर्ड और विश्वसनीय आधिकारिक दस्तावेजों से उनका सत्यापन करना जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट में सामने आए ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये देश की न्याय व्यवस्था के सामने मौजूद एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा करते हैं. अगर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं, तो इसका असर न केवल न्याय प्रक्रिया पर पड़ता है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के भरोसे पर भी पड़ सकता है. यही वजह है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की जल्द सुनवाई और उनके शीघ्र निपटारे का मुद्दा लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन रहा है.

किसी नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना अपने आप में उसके दोषी होने का प्रमाण नहीं है. लेकिन लोकतंत्र में मतदाताओं के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के खिलाफ कौन-कौन से मामले लंबित हैं. चुनावी हलफनामा, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड, अदालत के दस्तावेज और ADR के MyNeta जैसे स्रोत मतदाताओं को यह जानकारी हासिल करने में मदद करते हैं. इससे वे किसी उम्मीदवार के बारे में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 18 Aug 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
SC ADR Explainer Revanth Reddy TELANGANA
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