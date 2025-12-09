West Bengal Weather: पश्चिम बंगाल में इस सप्ताह मौसम काफी ठंडा बना हुआ है. लगातार तीन दिनों से कोलकाता का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास बना हुआ है. मंगलवार को कोलकाता का न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. दार्जिलिंग में तापमान 4.5, श्रीनिकेतन 9.8, बांकुड़ा 10 और अलीपुरद्वार में 11 डिग्री दर्ज किया गया.

सप्ताह के अंत में और गिरावट की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, सप्ताह के अंत में तापमान में और गिरावट की संभावना है. उत्तर बंगाल के कई इलाकों में कोहरे का असर देखा जा रहा है. फिलहाल राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सर्दी का असर और बढ़ सकता है.

दक्षिण बंगाल में भी सर्दी का प्रभाव साफ नजर आ रहा है. रात और दिन के तापमान सामान्य से काफी नीचे चल रहे हैं. लोग अब ऊनी कपड़े पहनने लगे हैं और ठंड से बचाव के लिए हीटर और कंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं.

मौसम के पीछे के कारण

विशेषज्ञों के अनुसार, इस समय मौसम पर कई प्राकृतिक प्रभाव काम कर रहे हैं. उत्तर बंगाल और उसके आस-पास के इलाकों में ऊपरी वायु परिसंचरण या चक्रवात सक्रिय है. वहीं उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में एक चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ के साथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की मौजूदगी भी तापमान को प्रभावित कर रही है.

अगले कुछ दिनों तक बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में सर्दी का असर बना रहने की संभावना है. लोग और किसान इस ठंड से बचाव के उपाय अपनाएं. सुबह और रात के समय कोहरे के कारण दृश्यता कम हो सकती है, इसलिए वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

