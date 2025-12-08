Maharashtra News: महाराष्ट्र के साक्री तालुका के गणेशपुर में प्याज से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित कुएं में गिरने की घटना सामने आई है. रविवार दोपहर यह घटना हुई. इस ट्रैक्टर पर खेल रहे तीन छोटे बच्चे ट्रॉली के साथ कुएं में गिर गए. प्रारंभिक जानकारी सामने आई है कि उनमें से एक बच्चे को बचाने में सफलता मिली है और दो छोटी लड़कियों की तलाश के लिए रविवार रात देर तक खोजबीन जारी थी. घटना की जानकारी मिलते ही साक्री पुलिस स्टेशन के पीआई दीपक वलवी और उनकी टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से पुलिस प्रशासन ने लापता लड़कियों की तलाश का काम युद्ध स्तर पर जारी है.

क्या है पूरा मामला?

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक गणेशपुर शिवारा में प्याज की चाली में प्याज ट्रैक्टर की ट्रॉली में भरने का काम चल रहा था. काम करने वाले मजदूरों के कुछ बच्चे ट्रैक्टर पर खेल रहे थे. खेलते समय अचानक ट्रैक्टर चालू हो गया और कुछ दूरी पर बिना बाड़े के लगभग 60 फीट गहरे पानी से भरे कुएं में पांच साल से कम उम्र की बच्चियों सहित प्याज से भरा ट्रैक्टर-ट्रॉली गिर गया.

3 साल की खुशी दाजू ठाकरे, 3 साल की ऋतिका संदीप गायकवाड़ गहरे कुएं में गिरने से पानी में लापता हो गए. जबकि परी संदीप गायकवाड़ नामक दो साल की बच्ची को बचाने में ग्रामीणों को सफलता मिली. हालांकि, पांच घंटे से ट्रैक्टर के साथ पानी में गई लड़कियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिससे दुख व्यक्त किया जा रहा है.

घटनास्थल पर जेसीबी मंगवाई गई

लापता लड़कियों की तलाश के लिए 60 फीट तक के पानी को पंप की सहायता से निकालने का काम देर रात तक जारी था. बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर जेसीबी मंगवाई गई है. साक्री पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक दीपक वलवी के नेतृत्व में ग्रामीणों के सहयोग से बचाव और खोजबीन का काम देर रात तक जारी रहा. इस स्थान पर गणेशपुर सहित आसपास के दिघावे, कासारे, छाईल, सायने गांवों के ग्रामीण बचाव कार्य के लिए आगे आए हैं.