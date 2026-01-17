'घुसपैठ सच में इतना बड़ा...', PM मोदी के बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार, TMC ने पूछा बड़ा सवाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शनिवार (17 जनवरी, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल के दौरे को लेकर उन पर सीधा हमला किया है. टीएमसी ने पीएम मोदी को पॉलिटिकल टूरिस्ट करार देते हुए उन पर कई आरोप लगाए हैं.

TMC ने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए कई पोस्ट शेयर किए हैं. इसमें से एक पोस्ट में टीएमसी ने कहा कि पीएम मोदी ने बंगाल में डेमोग्राफिक असंतुलन और दंगों के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है, जैसे कि भारतीय राजनीति में सबसे बड़े दंगा भड़काने वाले को बंगाल को सद्भाव पर लेक्चर देने का कोई नैतिक अधिकार है.

Political Tourist @narendramodi spun a fantasy about “demographic imbalance” and “riots” in Bengal, as if the biggest riot-mongerer in Indian politics has any moral authority to lecture Bengal on harmony.



Your entire political enterprise runs on communal poison, daily hate… — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) January 17, 2026

TMC ने कहा, ‘आपका पूरा राजनीतिक धंधा सांप्रदायिक जहर, रोजाना नफरत फैलाने वाले प्रसारण और ध्रुवीकरण पर चलता है और अब आपकी पार्टी मुर्शिदाबाद में अशांति भड़काने के लिए फूट डालने वाले एजेंटों को भेज रही है. अपनी भयानक नाकामियों को छिपाने के लिए बंगाल के बारे में झूठ बोलना बंद करें.’

टीएमसी ने पीएम मोदी पर दागे कई सवाल

इस दौरान तृणमूल कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कई सवाल भी दागे. पार्टी ने पोस्ट में लिखा कि अगर अवैध घुसपैठ सच में उतना बड़ा संकट है, जितना आप दिखावा करते हैं, तो इसका जवाब दें:

चुनाव आयोग, जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है, उसने SIR के जरिए पकड़े गए विदेशियों की लिस्ट जारी करने से इनकार क्यों कर दिया है?

गृह मंत्री अमित शाह, जिनके पास BSF, CRPF, CISF, IB और राज्य की हर शक्ति मौजूद है, वे बॉर्डर को सुरक्षित करने में पूरी तरह फेल क्यों हो गए हैं?

और दूसरी जगहों पर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्यों हो रही है? पहलगाम जैसे भारी मिलिट्री वाले इलाके में आतंकवादियों ने नागरिकों का नरसंहार कैसे किया?

डबल इंजन हरियाणा के तहत काम करने वाले एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़े धमाके में देश की राजधानी में 15 लोग क्यों मारे गए?

