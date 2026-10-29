चीन-रूस से तनातनी, जापान की सेना मिसाइल लॉन्च की ट्रेनिंग के लिए आएगी भारत
पिछले कई दशक से भारत की तीनों सेनाएं 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल दाग चुके हैं और नियमित रूप से इनका परीक्षण करते हैं. यही वजह है कि जापान ने सैन्य अभ्यास के लिए भारत का रुख किया है.
जापान के सेना प्रमुख ने घोषणा की कि जापानी नौसैनिक लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च करने की ट्रेनिंग के लिए भारत आएंगे. जापानी सेना प्रमुख की तरफ से यह घोषणा चीन और रूस के साथ उसकी चल रही तनातनी के बीच की गई है. दरअसल, जापान के जंगी बेड़े में 1,000 किलोमीटर रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल तो है, लेकिन उसे दागने का अभ्यास नहीं है.
पिछले कई दशक से भारत की सेना के तीनों अंग, 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल भी दाग चुके हैं और नियमित रूप से इनका परीक्षण करते हैं. यही वजह है कि जापान ने सैन्य अभ्यास के लिए भारत का रुख किया है. उल्लेखनीय है कि भारत की तरह जापान का भी चीन से समुद्री-विवाद का लंबा इतिहास रहा है और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है.
राजनाथ सिंह ने जापानी रक्षा मंत्री से की मुलाकात
इस बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार (28 अक्टूबर, 2026) को फिलीपींस के सेबू में अपने जापानी समकक्ष कोइजुमी शिंजिरो से मुलाकात की है और रक्षा सहयोग के नए आयामों पर चर्चा की. दरअसल, राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा मंत्री की यह मुलाकात फिलीपींस के सेबू में आयोजित 13वें आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus) के दौरान हुई. इस संबंध में राजनाथ सिंह ने अपने X हैंडल पर पोस्ट भी साझा किया है.
राजनाथ सिंह ने X पोस्ट में क्या कहा?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने X पोस्ट में कहा, ‘फिलीपींस के सेबू में 13वें ADMM-Plus सम्मेलन से इतर जापान के रक्षा मंत्री कोइज़ुमी शिंजिरो से मुलाकात कर खुशी हुई. हमने एक-दूसरे के साथ जारी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा करने और भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए नए मौके तलाशने पर सार्थक चर्चा की.’
उन्होंने कहा, ‘एक मुक्त, खुले और शांतिपूर्ण इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता बेहद महत्वपूर्ण है.’
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