साइक्लोन अर्नब ने बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश और यनम के तट को पार किया. तूफान से जुड़े अलग-अलग हादसों में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है. कहीं बिजली का करंट लगने से तो कहीं पेड़ गिरने से लोगों की जान गई.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, अर्नब ने तट पार करते समय 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ दस्तक दी, जबकि हवा के तेज झोंकों की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई. सुबह 8:30 बजे तक यह बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान से कमजोर होकर गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया. हालांकि, आंध्र प्रदेश और ओडिशा समेत कई इलाकों में बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक का खतरा बना हुआ है.

लगभग दो लाख लोगों को किया रेस्क्यू

तूफान से जुड़ी घटनाओं में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, अनकापल्ली, काकीनाडा, कोनसीमा समेत अन्य जगहों पर 8 लोगों की जान गई. अर्नब के आने से पहले आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बड़े स्तर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. दोनों राज्यों में मिलाकर 1.8 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया. तूफान के असर के चलते बुधवार को विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा आने-जाने वाली कई उड़ानें भी रद्द कर दी गईं.

छह घंटे में पार हुआ तूफान

मौसम विभाग के मुताबिक, अर्नब बुधवार सुबह रात दो बजे से सुबह आठ बजे के बीच आंध्र प्रदेश और यनम के तट से गुजरा. इसका लैंडफॉल बापटला और विशाखापत्तनम के बीच, यनम के दक्षिण-पश्चिम में हुआ. तट पार करने की पूरी प्रक्रिया छह घंटे से अधिक समय तक चली.

सुबह 9:50 बजे जारी मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, तूफान का केंद्र आंध्र प्रदेश और यनम के तटीय क्षेत्र में था. यह नरसापुर से करीब 20 किलोमीटर पूर्व, यनम से 40 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम, काकीनाडा से 60 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम और मछलीपट्टनम से 90 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व में स्थित था.

मौसम विभाग ने बताया कि तूफान का केंद्र पूरी तरह जमीन पर आ चुका है और तट पार करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है.

तूफान की रफ्तार हुई कम

तट पार करते समय अर्नब बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में था. इस दौरान लगातार हवाओं की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे और तेज झोंकों की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक थी. सुबह 8:30 बजे यह कमजोर होकर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया.

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, अर्नब अगले 48 घंटों में उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और धीरे-धीरे कमजोर होगा. अगले छह घंटों में इसके चक्रवाती तूफान और उसके बाद के छह घंटों में गहरे दबाव वाले क्षेत्र (डीप डिप्रेशन) में बदलने का अनुमान है.

आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अब भी बारिश का खतरा

तूफान के तट पार करने के बाद भी इसका असर खत्म नहीं हुआ है. तटीय आंध्र प्रदेश में 29 अक्टूबर को भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की आशंका है. रायलसीमा में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की चेतावनी दी गई है.

दक्षिण ओडिशा में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ इलाकों में बेहद भारी बारिश हो सकती है. समुद्र में ऊंची लहरें उठने की भी आशंका है. आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई हिस्सों में तूफान कमजोर होने के साथ इसकी तीव्रता घटने का अनुमान है, लेकिन बारिश और तेज हवाओं का असर बना रह सकता है.

दिल्ली से मध्य प्रदेश तक बारिश का अलर्ट

इधर, मौसम विभाग ने अर्नब के प्रभाव और मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए कई अन्य क्षेत्रों के लिए भी बारिश की चेतावनी जारी की है. दिल्ली में 29 अक्टूबर को आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश का अनुमान है. 30 अक्टूबर को गरज के साथ बारिश हो सकती है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में 29 अक्टूबर को बहुत भारी और 30 अक्टूबर को भारी बारिश की आशंका है. तेलंगाना, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार समेत कई इलाकों में बारिश की चेतावनी दी गई है.

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