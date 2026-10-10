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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके, रांका, सौरव को हिरासत में लिए जाने के बाद CJP का पहला बयान - 'आंदोलन...'

अभिजीत दीपके, रांका, सौरव को हिरासत में लिए जाने के बाद CJP का पहला बयान - 'आंदोलन...'

अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का पहला बयान सामने आया है. CJP ने अपनी रणनीति साफ कर दी है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 10 Oct 2026 01:51 PM (IST)
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 CJP संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले ही पुलिस की ओर से हिरासत में लिए जाने के बाद 
 कॉकरोच जनता पार्टी का पहला बयान सामने आया है. कड़ी बैरिकेडिंग, इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने और एनसीआर में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई के बावजूद CJP ने अपना रुख साफ किया है.

सीजेपी ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा, चाहे पार्टी का नेतृत्व मौजूद हो या नहीं.

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दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली आ रही फ्लाइट में चढ़ने के बाद हिरासत में लिया गया. पुलिस के विमान में प्रवेश करने के दौरान विमान के अंदर रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश में अभिजीत दीपके ने कहा, 'आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने भी ऐसा नहीं किया था. यह उससे भी बदतर स्थिति है और हम सभी गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं.' 

पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने आरोप लगाया कि अधिकारी बल प्रयोग करके संवैधानिक तरीके से किए जा रहे आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं.

दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान के अंदर हिरासत में लिए गए नेता

पार्टी के मुताबिक, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान उतरते ही पुलिस ने एयर इंडिया के विमान को रोककर अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को विमान के अंदर ही हिरासत में ले लिया.

ध्रुव राठी समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी हिरासत में

पार्टी की ओर से जारी बयान में दावा किया गया है कि इन्फ्लुएंसर और सामाजिक कार्यकर्ता ध्रुव राठी को गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया. CJP के कानूनी विभाग की प्रमुख रत्ना सिंह को दिल्ली स्थित उनके घर के आसपास पुलिस की गाड़ियां खड़ी किए जाने के बाद हिरासत में लिया गया। पार्टी की प्रवक्ता मेहर को भी तड़के उनके आवास से हिरासत में लिए जाने का दावा किया गया है.

पार्टी के अनुसार, उसके 1,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और शांतिपूर्ण नागरिकों को सीमा क्षेत्रों, परिवहन केंद्रों और आसपास की सड़कों से हिरासत में लिया गया है. पार्टी ने यह भी दावा किया कि स्थानीय स्टेडियमों को अस्थायी हिरासत केंद्रों में बदला जा रहा है.

युवाओं और नागरिकों से आंदोलन में शामिल होने की अपील

कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व ने महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. आंबेडकर के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए देश के युवाओं और आम नागरिकों से आगे आने की अपील की है. पार्टी का कहना है कि यदि लोकतांत्रिक असहमति को दबाने के लिए सामूहिक हिरासत का सहारा लिया जा रहा है, तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता को आगे आना चाहिए. पार्टी ने दोहराया कि उसकी मुख्य मांग में कोई बदलाव नहीं हुआ है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तत्काल इस्तीफा दें.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 10 Oct 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
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