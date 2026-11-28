परिसीमन बिल का DMK समर्थन करेगी या नहीं? स्टालिन ने लिया बड़ा फैसला
28 नवंबर की बैठक के बाद DMK ने औपचारिक रूप से विधेयक के समर्थन का फैसला किया है. वरिष्ठ नेता ए. राजा ने तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़ाकर 59 किए जाने की बात कही.
परिसीमन विधेयक को लेकर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) ने अपना रुख बदल लिया है. पार्टी अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नए परिसीमन विधेयक का समर्थन करने का एलान किया है. स्टालिन ने कहा कि पिछले साल अप्रैल में जिन दो मांगों को लेकर पार्टी ने विधेयक का विरोध किया था, उन्हें नए विधेयक में लिखित रूप से शामिल कर लिया गया है. उन्होंने इसे 2024 से DMK की ओर से किए जा रहे लगातार संघर्ष की जीत और तमिलनाडु समेत सभी दक्षिणी राज्यों की जीत बताया.
#FairDelimitation கோரிக்கைகளை ஏற்ற சட்டமுன்வரைவிற்குத் தி.மு.க. ஆதரவு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் எந்தக் காரணங்களுக்காக #Delimitation சட்டமுன்வரைவை எதிர்த்தோமோ, அந்த இரண்டு கோரிக்கைகளும் எழுத்துப்பூர்வமாகப் புதிய சட்டமுன்வரைவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இது, 2024-ஆம் ஆண்டுமுதல் தி.மு.கழகம் மேற்கொண்ட தொடர் போராட்டங்களுக்கான வெற்றி! தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென்மாநிலங்கள் அனைத்துக்குமான வெற்றி! 1971 மக்கள்தொகையின் அடிப்படையிலேயே அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் 50% தொகுதிகள் உயர்வு எனும் இந்த #DelimitationBill-ஐத் தவறவிட்டால் என்ன நடக்கும் என உணர்ச்சிவயப்படாமல் சற்று சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். அதையெல்லாம் தீர ஆராய்ந்துதான், நடைமுறைக்குச் சாத்தியமானதில் நமக்குச் சாதகமான இந்த வடிவிலேயே #Delimitation நடந்திடத் தி.மு.கழகம் ஆதரவளிக்கும் என்ற நிலைப்பாடு இன்றைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.— M.K.Stalin (@mkstalin) November 28, 2026