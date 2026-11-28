परिसीमन बिल पर जारी सियासी घमासान के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने राजनीतिक दलों से बड़ी अपील की है. CJP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'हम सभी राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों से अपील करते हैं कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठें और परिसीमन विधेयक का विरोध करके राष्ट्र के लिए एक मजबूत रुख अपनाएं!'

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