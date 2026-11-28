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परिसीमन बिल पर सियासी घमासान के बीच CJP की बड़ी अपील, 'सभी राजनीतिक दलों को...'
परिसीमन विधेयक पर जारी सियासी घमासान के बीच CJP ने सभी राजनीतिक दलों और सांसदों से अपील की है कि वे विधेयक का विरोध कर राष्ट्र के लिए मजबूत रुख अपनाएं.
परिसीमन बिल पर जारी सियासी घमासान के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने राजनीतिक दलों से बड़ी अपील की है. CJP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'हम सभी राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों से अपील करते हैं कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठें और परिसीमन विधेयक का विरोध करके राष्ट्र के लिए एक मजबूत रुख अपनाएं!'
🚨 Important Statement 🚨 We appeal to all political parties and Members of Parliament to rise above political differences and take a stand for the nation by opposing the Delimitation Bill! https://t.co/phzZ3nd1Lz— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) November 28, 2026
(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)
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