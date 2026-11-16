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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाछठ पर अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी पर चिराग पासवान का पलटवार, 'ये वही लोग हैं जो...'

छठ पर अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी पर चिराग पासवान का पलटवार, 'ये वही लोग हैं जो...'

चिराग पासवान ने अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी को लेकर उनपर तीखा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज भी कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, जो बांटो और राज करो की परंपरा को निभाने में अपना जी-जान लगाकर बैठे हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Nov 2026 10:45 PM (IST)
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ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के छठ महापर्व को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ये बंगाली, बिहारी, मराठी... ये क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले नेताओं ने ही सबसे ज्यादा भारत और ब्रैंड भारत का नुकसान किया है.

उन्होंने कहा कि जब हमलोग विदेश में जाते हैं, या दूसरे देश के लोग जब हमारे ऊपर टिका-टिप्पणी करते हैं, तो वो बिहारी होने के नाते हम पर टिप्पणी नहीं करते हैं, या बंगाली होने या फिर मराठी होने के नाते हम पर टिप्पणी नहीं करते हैं, बल्कि वो भारतीय होने के नाते करते हैं.  

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कई पार्टियां बांटो और राज करो की नीति अपना रहीं- चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार (16 नवंबर, 2026) को पटना में मीडिया से बातचीत में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘ये बांटो और राज करो (Divide & Rule) की राजनीति जो अंग्रेजी हमें सीखाकर गए हैं, आज भी कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, जो इसी परंपरा को निभाने में अपना जी-जान लगाकर बैठे हैं. और ये पूरी तरह से गलत सोच है.’ 

उन्होंने कहा, ‘देश के एक हिस्से का त्योहार दूसरे हिस्से में क्यों नहीं मनाया जा सकता है. जम्मू कश्मीर का त्योहार कन्याकुमारी में क्यों नहीं मनाया जा सकता, गुजरात के पर्व उत्तर-पूर्व भारत के राज्यों में मन सकते हैं. इसी सोचना और भावना के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन जो लोग क्षेत्रवाद का बढ़ावा देने का काम करते हैं, ये वही लोग हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं और जब इनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिक पाईं, तो अब ये लोग क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं. ये स्वस्थ लोकतंत्र और एक विकसित देश की नींव रखने के लिए सबसे गलत परंपरा है, जो कि कुछ क्षेत्रीय दल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं.’

इस दौरान LJP (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के उस बैठक की भी आलोचना की, जिसमें विदेशियों ने भारत की आतंरिक राजनीति को लेकर टिप्पणी की. 

यह भी पढ़ेंः ‘हनी ट्रैप साइबर जासूसी का छोटा-सा हिस्सा’, IAF चीफ ने इंटेलिजेंस की बताईं नई चुनौतियां

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 16 Nov 2026 10:45 PM (IST)
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