छठ पर अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी पर चिराग पासवान का पलटवार, 'ये वही लोग हैं जो...'

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के छठ महापर्व को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ये बंगाली, बिहारी, मराठी... ये क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले नेताओं ने ही सबसे ज्यादा भारत और ब्रैंड भारत का नुकसान किया है.

उन्होंने कहा कि जब हमलोग विदेश में जाते हैं, या दूसरे देश के लोग जब हमारे ऊपर टिका-टिप्पणी करते हैं, तो वो बिहारी होने के नाते हम पर टिप्पणी नहीं करते हैं, या बंगाली होने या फिर मराठी होने के नाते हम पर टिप्पणी नहीं करते हैं, बल्कि वो भारतीय होने के नाते करते हैं.

कई पार्टियां बांटो और राज करो की नीति अपना रहीं- चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार (16 नवंबर, 2026) को पटना में मीडिया से बातचीत में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘ये बांटो और राज करो (Divide & Rule) की राजनीति जो अंग्रेजी हमें सीखाकर गए हैं, आज भी कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, जो इसी परंपरा को निभाने में अपना जी-जान लगाकर बैठे हैं. और ये पूरी तरह से गलत सोच है.’

Patna, Bihar: On AITC MP Abhishek Banerjee's remarks on Chhath Puja, Union Minister Chirag Paswan says, "It is these leaders who practise regional politics by dividing people along Bengali, Bihari and Marathi lines who have caused the greatest damage to Bharat and Brand Bharat. When we travel abroad or people from other countries comment on us, they do not do so because we are Biharis, Marathis or Bengalis. They do so because we are Indians..." — IANS (@ians_india) November 16, 2026

उन्होंने कहा, ‘देश के एक हिस्से का त्योहार दूसरे हिस्से में क्यों नहीं मनाया जा सकता है. जम्मू कश्मीर का त्योहार कन्याकुमारी में क्यों नहीं मनाया जा सकता, गुजरात के पर्व उत्तर-पूर्व भारत के राज्यों में मन सकते हैं. इसी सोचना और भावना के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन जो लोग क्षेत्रवाद का बढ़ावा देने का काम करते हैं, ये वही लोग हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं और जब इनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिक पाईं, तो अब ये लोग क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं. ये स्वस्थ लोकतंत्र और एक विकसित देश की नींव रखने के लिए सबसे गलत परंपरा है, जो कि कुछ क्षेत्रीय दल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं.’

इस दौरान LJP (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के उस बैठक की भी आलोचना की, जिसमें विदेशियों ने भारत की आतंरिक राजनीति को लेकर टिप्पणी की.

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