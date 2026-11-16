‘हनी ट्रैप साइबर जासूसी का छोटा-सा हिस्सा’, IAF चीफ ने इंटेलिजेंस की बताईं नई चुनौतियां

भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने सोमवार ने विदेश जासूसी गिरोहों से बचने के सुरक्षा उपायों को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और उसके रिसर्च नेटवर्क ने विदेशी जासूसी गिरोहों से निपटने के लिए टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल सुरक्षा उपायों को लागू किया है, जो अब पारंपरिक हनी ट्रैप से आगे बढ़कर साइबर युद्ध और धोखाधड़ी के अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्यार के जाल में फंसाना इंटेलिजेंस चुनौतियों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है. यह चुनौती पब्लिक-सेक्टर लैब्स से लेकर प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स तक के कर्मियों को निशाना बना रही है.

IAF प्रमुख ने बताया, कैसे होती है विदेशी साइबर जासूसी?

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित सोमवार (16 नवंबर, 2026) को दिल्ली में न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से आयोजित नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत के रक्षा उद्योग में सेंध लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियानों से जुड़े सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा, ‘यह सिर्फ हनी ट्रैप का मामला नहीं है. असल में यह साइबर जासूसी का मामला है. यह जासूसी से जुड़ा मुद्दा है. आजकल साइबर माध्यमों और लोगों को लुभाने समेत कई अन्य तरीकों से जासूसी की जाती है. हनी ट्रैप तो उस पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा पहलू है. इसके अलावा भी कई तरीके हैं.’

#WATCH | ANI National Security Summit 3.0 | Delhi: Answering a question on whether our defence industry also susceptible to 'honey traps' and how to handle this, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Ashutosh Dixit says, "It is not a honey trap thing. It is basically cyber espionage. It is an espionage issue. Nowadays espionage happens through cyber means and through various means and enticing. Honey trap is only one aspect of the overall picture. There are other things. Multi-level marketing is there and loan sharks are there. They're also active. So we are fully aware of this. We are keeping a close eye; there is a systemic effort to control this. Our networks are air-gapped, so people cannot do cyber attack on that. So, insider threat is being generated. We are aware of that. Some technical solutions and some institutional solutions are already in place. Even for public sector, DRDO labs, and few are there for private sector...Awareness in using the correct software and whatever advice we are giving, we have an agency which gives advice to private sector people on how to use their network. If they just follow that, I think most of the time we will be safe in this." — ANI (@ANI) November 16, 2026

उन्होंने कहा, ‘मल्टी-लेवल मार्केटिंग और लोन शार्क्स भी मौजूद हैं. वे भी इसमें शामिल हैं. इसलिए हम इस खतरे से पूरी तरह से अवगत हैं. हम इस पर करीब से नजर रख रहे हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से कोशिश की जा रही है.’

हमारे नेटवर्क पूरी तरह से एयर-गैप्ड हैं- IAF चीफ

IAF चीफ ने कहा, ‘हमारे नेटवर्क पूरी तरह से एयर-गैप्ड हैं, इसलिए उन पर सीधे साइबर हमले नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन एक अंदरूनी खतरा पैदा किया जा सकता है और इसे पूरी तरह से जानते हैं. इससे निपटने के लिए कुछ तकनीकी और संस्थागत उपाय पहले से ही मौजूद हैं. पब्लिक सेक्टर, DRDO के लैब्स के लिए और यहां तक कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी मौजूद हैं.’

प्राइवेट सेक्टर की ट्रेनिंग को लेकर क्या बोले IAF चीफ?

इस दौरान जब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि सही सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा, ‘हम प्राइवेट सेक्टर के लोगों को उनके नेटवर्क के इस्तेमाल के तरीके के बारे में सलाह देने वाली एक एजेंसी के जरिए सलाह देते हैं. अगर वे सिर्फ हिदायतों का पालन करें तो मेरा मानना है कि ज्यादातर मामलों में हम सुरक्षित होंगे.’

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