ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘हनी ट्रैप साइबर जासूसी का छोटा-सा हिस्सा’, IAF चीफ ने इंटेलिजेंस की बताईं नई चुनौतियां

‘हनी ट्रैप साइबर जासूसी का छोटा-सा हिस्सा’, IAF चीफ ने इंटेलिजेंस की बताईं नई चुनौतियां

IAF चीफ आशुतोष दीक्षित ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए प्यार के जाल में फंसाना इंटेलिजेंस चुनौतियों का छोटा हिस्सा है. यह चुनौती सरकारी लैब्स से प्राइवेट डिफेंस ठेकेदारों और कर्मियों को निशाना बना रही.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Nov 2026 05:02 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने सोमवार ने विदेश जासूसी गिरोहों से बचने के सुरक्षा उपायों को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और उसके रिसर्च नेटवर्क ने विदेशी जासूसी गिरोहों से निपटने के लिए टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल सुरक्षा उपायों को लागू किया है, जो अब पारंपरिक हनी ट्रैप से आगे बढ़कर साइबर युद्ध और धोखाधड़ी के अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्यार के जाल में फंसाना इंटेलिजेंस चुनौतियों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है. यह चुनौती पब्लिक-सेक्टर लैब्स से लेकर प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स तक के कर्मियों को निशाना बना रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
यमुना प्रदूषण पर SC की चेतावनी, 'जिस जिले से गुजरते हुए पानी गंदा होगा वहां...'
यमुना प्रदूषण पर SC की चेतावनी, 'जिस जिले से गुजरते हुए पानी गंदा होगा वहां...'
इंडिया
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
इंडिया
इंडिया गठबंधन ने SC में दाखिल किया जवाब, ज्ञानेश कुमार से 48 सवाल पूछने की मांगी परमिशन
इंडिया गठबंधन ने SC में दाखिल किया जवाब, ज्ञानेश कुमार से 48 सवाल पूछने की मांगी परमिशन
इंडिया
विजय के मंत्री आधव अर्जुन का 14 साल बाद तलाक, डेजी मार्टिन बोलीं- 'हमारी राहें अलग...'
विजय के मंत्री आधव अर्जुन का 14 साल बाद तलाक, डेजी मार्टिन बोलीं- 'हमारी राहें अलग...'

IAF प्रमुख ने बताया, कैसे होती है विदेशी साइबर जासूसी?

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित सोमवार (16 नवंबर, 2026) को दिल्ली में न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से आयोजित नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत के रक्षा उद्योग में सेंध लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियानों से जुड़े सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा, ‘यह सिर्फ हनी ट्रैप का मामला नहीं है. असल में यह साइबर जासूसी का मामला है. यह जासूसी से जुड़ा मुद्दा है. आजकल साइबर माध्यमों और लोगों को लुभाने समेत कई अन्य तरीकों से जासूसी की जाती है. हनी ट्रैप तो उस पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा पहलू है. इसके अलावा भी कई तरीके हैं.’ 

उन्होंने कहा, ‘मल्टी-लेवल मार्केटिंग और लोन शार्क्स भी मौजूद हैं. वे भी इसमें शामिल हैं. इसलिए हम इस खतरे से पूरी तरह से अवगत हैं. हम इस पर करीब से नजर रख रहे हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से कोशिश की जा रही है.’

हमारे नेटवर्क पूरी तरह से एयर-गैप्ड हैं- IAF चीफ

IAF चीफ ने कहा, ‘हमारे नेटवर्क पूरी तरह से एयर-गैप्ड हैं, इसलिए उन पर सीधे साइबर हमले नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन एक अंदरूनी खतरा पैदा किया जा सकता है और इसे पूरी तरह से जानते हैं. इससे निपटने के लिए कुछ तकनीकी और संस्थागत उपाय पहले से ही मौजूद हैं. पब्लिक सेक्टर, DRDO के लैब्स के लिए और यहां तक कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी मौजूद हैं.’

प्राइवेट सेक्टर की ट्रेनिंग को लेकर क्या बोले IAF चीफ?

इस दौरान जब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि सही सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा, ‘हम प्राइवेट सेक्टर के लोगों को उनके नेटवर्क के इस्तेमाल के तरीके के बारे में सलाह देने वाली एक एजेंसी के जरिए सलाह देते हैं. अगर वे सिर्फ हिदायतों का पालन करें तो मेरा मानना है कि ज्यादातर मामलों में हम सुरक्षित होंगे.’ 

यह भी पढ़ेंः 'मुझे मुख्यमंत्री कहना बंद कर दें, जल्द सत्ता में करेंगे वापसी', स्टालिन का CM विजय पर निशाना

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
Read More
Published at : 16 Nov 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force IAF Chief CYBER ATTACKS Ashutosh Dixit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यमुना प्रदूषण पर SC की चेतावनी, 'जिस जिले से गुजरते हुए पानी गंदा होगा वहां...'
यमुना प्रदूषण पर SC की चेतावनी, 'जिस जिले से गुजरते हुए पानी गंदा होगा वहां...'
इंडिया
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
इंडिया
इंडिया गठबंधन ने SC में दाखिल किया जवाब, ज्ञानेश कुमार से 48 सवाल पूछने की मांगी परमिशन
इंडिया गठबंधन ने SC में दाखिल किया जवाब, ज्ञानेश कुमार से 48 सवाल पूछने की मांगी परमिशन
इंडिया
विजय के मंत्री आधव अर्जुन का 14 साल बाद तलाक, डेजी मार्टिन बोलीं- 'हमारी राहें अलग...'
विजय के मंत्री आधव अर्जुन का 14 साल बाद तलाक, डेजी मार्टिन बोलीं- 'हमारी राहें अलग...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विजय के मंत्री आधव अर्जुन का 14 साल बाद तलाक, डेजी मार्टिन बोलीं- 'हमारी राहें अलग...'
विजय के मंत्री आधव अर्जुन का 14 साल बाद तलाक, डेजी मार्टिन बोलीं- 'हमारी राहें अलग...'
दिल्ली NCR
यमुना की सफाई पर AAP नेता का CM रेखा गुप्ता को चैलेंज, बोले- 1 लीटर पानी पीकर दिखाएं
यमुना की सफाई पर AAP नेता का CM रेखा गुप्ता को चैलेंज, बोले- 1 लीटर पानी पीकर दिखाएं
इंडिया
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
क्रिकेट
कब से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज? जानें शेड्यूल, स्क्वॉड और टाइमिंग
कब से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज? जानें शेड्यूल, स्क्वॉड और टाइमिंग
बॉलीवुड
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
ऑटो
Electric Vehicle Sales: पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
शिक्षा
JEE Main 2027 के फॉर्म में आधार और 10वीं के नाम में अंतर तो न हों परेशान, NTA ने दी राहत
JEE Main 2027 के फॉर्म में आधार और 10वीं के नाम में अंतर तो न हों परेशान, NTA ने दी राहत
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget