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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहादेव बेटिंग ऐप केस: रवि उप्पल और विकास छपरिया पर शिकंजे की तैयारी, दुबई पहुंचीं CBI और ED

महादेव बेटिंग ऐप केस: रवि उप्पल और विकास छपरिया पर शिकंजे की तैयारी, दुबई पहुंचीं CBI और ED

रवि उप्पल की दुबई में गिरफ्तारी की खबर पहले सामने आ चुकी है. भारत लाने की प्रक्रिया जारी है. विकास छपरिया की वापसी को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 16 Nov 2026 08:28 PM (IST)
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CBI और ED की टीमों ने महादेव सट्टा ऐप मामले में एक आउए बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है. CBI और ED की टीमें फरार आरोपियों रवि उप्पल और विकास को भारत लाने के लिए दुबई पहुंचीं . दोनों आरोपियों के प्रत्यर्पण को लेकर भारतीय एजेंसियों ने सक्रियता तेज कर दी है.

रवि उप्पल की दुबई में गिरफ्तारी की खबर पहले सामने आ चुकी है. एजेंसियां रवि उप्पल को भी भारत लाने में जुटी हैं. वह महादेव ऐप का सह-प्रमोटर है , जो कि सौरभ चंद्राकर के साथ मिलकर पूरा नेटवर्क चलाता था. इस गिरफ्तारी से जांच एजेंसियों को हवाला के जरिए करोड़ों रुपये के लेनदेन और नेताओं-अफसरों से कथित सांठगांठ की जानकारी मिलने की उम्मीद है. जंकज एजेंसियों को रवि उप्पल से पूछताछ में महादेव सट्टा सिंडिकेट के वित्तीय नेटवर्क और लाभार्थियों का खुलासा करने की उम्मीद है. जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. 

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विकास छपरिया की भी वापसी

विकास छपरिया की वापसी को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं. महादेव सट्टा ऐप के वित्तीय नेटवर्क से जुड़े आरोपी विकास छपरिया को भी भारत लाने की कोशिश शुरू कर दी गई है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, विकास छपरिया कथित तौर पर इस सिंडिकेट का वित्तीय प्रबंधक रहा है. एजेंसियां हवाला नेटवर्क, करोड़ों के लेनदेन और विदेशी संपत्तियों की जांच में जुटी हैं.

सौरभ चंद्राकर की हुई गिरफ्तारी

इससे पहले महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग सिंडिकेट के सह-मालिक और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है. ED ने 13 नवंबर 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून, 2002(PMLA) की धारा 19 के तहत यह कार्रवाई की. रायपुर की विशेष Court ने सौरभ चंद्राकर को पूछताछ के लिए 7 दिनों यानी 19 नवंबर 2026 तक ED की हिरासत में भेज दिया है. सौरभ इस सिंडिकेट का पहला प्रमोटर है, जिसे भारत वापस लाया गया है.

यह घटनाक्रम तब हुआ जब एक दिन पहले ही CBI कोर्ट ने चंद्राकर को 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. CBI कोर्ट द्वारा अपनी अर्जी खारिज किए जाने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी की मांग करते हुए PMLA विशेष अदालत का रुख किया था.

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About the author रवि यादव

रवि यादव एबीपी न्यूज़ में सीनियर कॉरेस्पोंडेंट (वरिष्ठ संवाददाता) हैं. CBI, NIA, ED, इनकम टैक्स, कस्टम्स और नारकोटिक्स को कवर करते हैं. इसके साथ ही हरियाणा, हिमाचल और पंजाब की राजनीति पर नजर रखते हैं. NEET-UG 2026 परीक्षा घोटाला, अनिल अंबानी से जुड़े ED और CBI मामले, ACP राजबीर सिंह हत्याकांड, हरियाणा में बाबा रामपाल से जुड़ा मामला, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन, बाबा राम रहीम से जुड़ा मामला, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा जमीन घोटाला, ऐश्वर्या राय - सुकेश/जैकलीन ED मामले का खुलासा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े ED मामलों को प्रमुखता से कवर किया है.

रवि यादव के पास पत्रकारिता में करीब 20 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले पंजाब केसरी, आज समाज, लाइव इंडिया, हरियाणा न्यूज़, तहलका, नेटवर्क 18, दैनिक भास्कर और भारत-24 जैसे संस्थानों के साथ काम किया है. देश के जटिल मामलों की जांच रिपोर्ट पढ़ने, जांच एजेंसियों के काम करने के तरीकों को समझने और जांच में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों से अपडेट रहने में काफी रुचि है. उन्होंने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हरियाणा से मास कम्युनिकेशन में एमए की डिग्री हासिल की. MDU रोहतक से राजनीति विज्ञान में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) किया है. संपर्क करें- ravi.y@abpnetwork.com
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Published at : 16 Nov 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
Enforcement Directorate  CBI
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