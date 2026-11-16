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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मुझे इंदिरा गांधी से डर भी लगता था', अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग' के विमोचन पर बोलीं सोनिया गांधी

'मुझे इंदिरा गांधी से डर भी लगता था', अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग' के विमोचन पर बोलीं सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने किताब लिखने का कारण बताते हुए कहा कि मैंने सोचा कि शायद यह अपनी भावनाओं को सामने लाने का एक तरीका हो सकता है. मैं अपने परिवार के बारे में जो कुछ जानती हूं, उसे साझा कर सकती हूं.

Written By : मोहित राज दुबे |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Nov 2026 08:43 PM (IST)
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कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को अपनी आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंगः अ जर्नी ऑफ लव’ (Belonging: A Journey of Love) को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया है. बुक लॉन्च के दौरान सोनिया गांधी ने मंच से अपनी आत्मकथा के शीर्षक से लेकर उसके अंदर छपी घटनाओं के बारे में विस्तार से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने यह बताया कि उन्हें अपनी सास यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से डर भी लगता था.

उन्होंने कहा कि मैं इंदिरा गांधी से बहुत प्रभावित थी, उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था और मुझे उनसे डर भी लगता था. मैंने इंदिरा गांधी से अनुशासन, समय की पाबंदी, साहस और दृढ़ संकल्प सीखा. उन्होंने यह भी कहा कि अपनी किताब लिखते समय (अपनी सास) इंदिरा गांधी की हत्या और (अपने पति) राजीव गांधी की हत्या को याद करना मुश्किल था.

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साथ ही, अपने पति राजीव गांधी के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं राजीव के राजनीति में आने के खिलाफ थी, मुझे लगा कि मैं उसे खो दूंगी, क्योंकि राजनीति में इंसान बहुत व्यस्त हो जाता है. राजीव की मौत के बाद मैं पूरी तरह टूट गई थी और मेरे बच्चों ने मुझे संभाला.

किताब का नाम बिलॉन्गिंग क्यों रखा?

सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा का नाम 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' (अपनापन: प्यार का एक सफर) शीर्षक चुनने का कारण बताते हुए कहा, ‘यह शब्द पूरी किताब में बार-बार आता है. यह एक नए परिवार और संस्कृति में स्वीकार किए जाने की उनकी कोशिशों और अनुभवों को दर्शाता है. जब आप किसी नई जगह पर बाहरी होते हैं, तो आपको लगता है कि आप वहां के लोगों जैसे नहीं हैं. आपको महसूस होता है कि कोई हमेशा आप पर नजर रख रहा है. अगर आपसे कोई गलती हो जाए, कोई गलत शब्द निकल जाए या कुछ गलत हो जाए, तो उस पर तुरंत ध्यान जाएगा. इसलिए, वहां स्वीकार किए जाने और उस परिवार का हिस्सा बनने की एक निरंतर कोशिश रहती है.’  

उन्होंने कहा, ‘यह अनुभव सिर्फ उनके लिए ही नहीं था, जो इटली से भारत आई थीं, बल्कि भारत की उन कई महिलाओं के लिए भी है, जो शादी के बाद अपने ससुराल जाती हैं और उन्हें वहां के नए रीति-रिवाजों और उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है. मुझे लगता है कि भारत में बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है. जब वे एक नए घर यानी अपने ससुराल में जाती हैं, तो भले ही वे एक जैसी पृष्ठभूमि से आती हों (जैसा कि अक्सर होता है), फिर भी उन्हें वहां के तौर-तरीकों को अपनाना पड़ता है और उनके हिसाब से चलना पड़ता है. कई बार तो साफ तौर पर कह दिया जाता है कि आपको 'यह' करना ही होगा. हो सकता है कि वे सीधे शब्दों में न कहें, लेकिन आपको पता होता है कि उनका मतलब क्या है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘भले ही उनके लिए एक अलग सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल में ढलना ज्यादा मुश्किल रहा हो, लेकिन भारतीय महिलाओं को भी वहां स्वीकार किए जाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है. इसलिए, 'बिलॉन्गिंग' (अपनापन) शब्द चुना गया.’

अपनी आत्मकथा लिखने का सोनिया ने क्यों किया फैसला?

सोनिया गांधी ने बताया कि उन्होंने अपना संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' लिखने का फैसला क्यों किया. उन्होंने कहा कि उनके परिवार - जिसमें उनकी सास, पति, बेटे, बेटी और खुद वे शामिल हैं - के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन इसमें से ज्यादातर बातें सच्चाई से कोसों दूर हैं. 

उन्होंने कहा, ‘आपके इर्द-गिर्द कई कहानियां बुन दी जाती हैं. आपके बारे में झूठ फैलाए जाते हैं और ऐसी बातें कही जाती हैं, जो काफी दुखद होती हैं और जिनका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं होता. इसलिए मैंने सोचा कि शायद यह अपनी भावनाओं को सामने लाने का एक तरीका हो सकता है. मैं अपने परिवार के बारे में जो कुछ जानती हूं, उसे साझा कर सकती हूं. शायद लोग मेरी कहानी सुनने के लिए भी तैयार हो जाएं.’ 

किताब में लिखी घटनाओं को कैसे रखा याद?

इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' के लिए अपने जीवन के अलग-अलग चरणों की इतनी सारी बातें कैसे याद रखीं, तो सोनिया गांधी ने कहा, ‘मैंने कभी कोई डायरी नहीं रखी, न तो अपने बचपन या युवावस्था में, और उससे भी बड़ी बात यह कि अपने राजनीतिक करियर के दौरान भी कभी नहीं. मेरे पास अपनी लिखावट में कुछ नोट्स हैं - तीन-चार, शायद पांच, जो उस समय के हैं, जब वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में मैं विपक्ष की नेता थी. इसके अलावा, कुछ भी नहीं. तो यह और हां, आजकल तो इंटरनेट और अन्य साधन भी मौजूद हैं, जिनकी मदद ली जा सकती है.’

आलोचनाओं और लोगों से मिले स्नेह पर बोलीं सोनिया

वहीं, जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किताब को लेकर मिली आलोचनाओं और लोगों के स्नेह में क्या कुछ ऐसा लगा जो खासतौर पर दिल को छू लेने वाला या दिलचस्प हो, तब उन्होंने कहा, ‘मैंने इन सब पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ बातें जरूर देखीं. हां, क्यों नहीं? कुछ बातें काफी तीखी या बुरी थीं. कुछ बातें बहुत सच्ची थीं - लोग वही कह रहे थे जो वे सोचते हैं, जो उन्हें कहना चाहिए था, या जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कुल मिलाकर, यह सब दिलचस्प था.’  

इतने वक्त तक प्राइवेसी मेंटेन रखी, फिर क्यों बताई कहानी?

जब उनसे पूछा गया कि अपनी प्राइवेसी बनाए रखने को प्राथमिकता देने और इतने लंबे समय तक अपनी कहानी साझा करने से बचने के बावजूद, उन्होंने अपना संस्मरण लिखने का फैसला क्यों किया, तो सोनिया गांधी ने कहा कि उनके कई दोस्तों ने उन्हें अपने जीवन के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था.

उन्होंने कहा, ‘मेरे कई दोस्त मुझसे कहते रहते थे कि तुम्हें अपनी कहानी जरूर लिखनी चाहिए. यह एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है - तुम वहां से, बाहर से यहां आई, लेकिन मैं हमेशा अपनी आंतरिक भावनाओं और चीजों, लोगों या जगहों के बारे में अपने विचारों को साझा करने में काफी संकोच करती रही हूं. इसलिए मैंने शुरू में इस बात को टाल दिया, लेकिन फिर धीरे-धीरे, राहुल और प्रियंका और मेरी एक करीबी दोस्त मंजुलिका दुबे के जोर देने पर मैं आखिरकार मान गई. मैंने कहा ठीक है चलो यह कहानी लिखते हैं और फिर मैंने ऐसा ही किया.’ 

यह भी पढ़ेंः सोनिया गांधी की किताब लॉन्चिंग में कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी ने चौंकाया, कौन-कौन पहुंचा?

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 16 Nov 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Indira Gandhi SONIA GANDHI Belonging A Journey Of Love
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