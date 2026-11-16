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हिंदी न्यूज़न्यूज़'मैंने गर्लफ्रेंड से कहा कि...', सोनिया गांधी की किताब की लॉन्चिंग में राहुल गांधी ने सुनाया भावुक किस्सा

'मैंने गर्लफ्रेंड से कहा कि...', सोनिया गांधी की किताब की लॉन्चिंग में राहुल गांधी ने सुनाया भावुक किस्सा

राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की आत्मकथा की औपचारिक लॉन्चिंग में एक किस्सा सुनाया. यह किस्सा उस रेस्टोरेंट से जुड़ा है, जहां सोनिया और राजीव गांधी की मुलाकात हुई थी. राहुल अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गए थे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 16 Nov 2026 10:24 PM (IST)
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राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलॉन्गिंग- अ जर्नी ऑफ लव की औपचारिक लॉन्चिंग के दौरान गांधी परिवार से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा, "मुझे सख्त निर्देश मिले हैं, जिनका मैं पालन करता हूं. राजनीति पर कोई बात नहीं करूंगा. लेकिन एक बेटे के तौर पर मैंने सोचा है कि हम बच्चों में से किसी एक को अपनी मां की एक झलक लोगों को दिखाना चाहिए."

उन्होंने कहा, "मैं उस फोटो को देख रहा था. मां की एक और तस्वीर है. इसमें वह उल्टी लटकी हुई हैं. झूले से लटक रही हैं. यह तस्वीर कैंब्रिज की है. हम छोटे थे. तब से हमारी मां ऐसी ही थी. मेरे माता पिता की पहली मुलाकात की कई कहानियां प्रचलित हैं. कई साल बाद एक बार में कैंब्रिज गया था. मैंने अपनी गर्लफ्रेंड (Rahul Gandhi Girlfriend) को कहा कि जानती हो, चलो वर्सिटी रेस्टोरेंट चलते हैं. उसे जगह के बारे में किसी तरह का कोई आइडिया नहीं था." 

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यह वही रेस्टोरेंट है, जहां इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में एक ग्रीक रेस्टोरेंट में सोनिया गांधी और राजीव गांधी की मुलाकात हुई थी. इस जगह का नाम द वर्सिटी था. दोनों को एक कॉमन दोस्त ने मिलवाया था. उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और फिर साल 1968 में उनकी शादी हो गई थी.

राहुल ने आगे कहा, "हम वहां चले गए. बस यही देखना चाहता था कि मेरे माता-पिता कहां मिले थे. इसके अलावा राहुल ने पुरानी यादों को ध्यान में रखते हुए कहा कि हम रेस्टोरेंट के अंदर गए. मुझे अभी भी वह पीले कलर का दरवाजा याद है. वहां एक सज्जन खड़े थे. कितने लोग हैं? मैंने कहा, दो. उन्होंने कहा कि जाइए और बैठ जाइए."

राहुल ने आगे कहा, "मैंने कहा, पता है, मेरे माता पिता इसी रेस्टोरेंट में मिले थे. उस व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा, और कहा, ओह-वे दोनों? मैं उन्हें जानता हूं. मैंने पूछा, आप उनके बारे में क्या जानते हैं? उसने कहा, अरे, वे दोनों. मुझे अच्छे से पता है कि आप किनकी बात कर रहे हैं."

वर्सिटी रेस्टोरेंट में चिकन चैसर मत खाइएगा

राहुल ने कहा, "हालांकि, वो खाना उस रोमांटिक विरासत पर खरा नहीं उतरा. राहुल ने मजाक में लोगो को वह डिश ऑर्डर न करने की सलाह दी. उन्होंने कहा, और सुनिए, अगर आप प्यार में पड़ना चाहते हैं, तो वर्सिटी रेस्टोरेंट जाइए. लेकिन वर्सिटी रेस्टोरेंट में कभी चिकन चैसर मत खाइएगा. ठीक है? क्योंकि उन्हें तो यही याद है कि वहां का खाना बहुत शानदार था. बहुत बढ़िया था. जबकि असल में वहां का खाना बहुत ही खराब है. ठीक है?"

राहुल से पत्रकार ने पूछा गर्लफ्रेंड को लेकर सवाल

लॉन्चिंग के बाद जब राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ बाहर निकल रहे थे, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, "राहुल जी अब वो गर्लफ्रेंड कहां है?" इस पर राहुल गांधी ने हंसते हुए जवाब दिया, "वो अब मेरी दोस्त है"

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 16 Nov 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
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