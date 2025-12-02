हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'55 मिनट में सफाई कर्मचारी बहाल नहीं हुई तो अधिकारी होगा सस्पेंड..', बच्चा तस्करी का मामला उठाने वाली पर हुई कार्रवाई पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

'55 मिनट में सफाई कर्मचारी बहाल नहीं हुई तो अधिकारी होगा सस्पेंड..', बच्चा तस्करी का मामला उठाने वाली पर हुई कार्रवाई पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट को बताया गया कि वाराणसी नगर निगम में काम कर रही पिंकी और उसके पति ने बच्चों की तस्करी का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया था, जिसके बाद कॉन्ट्रेक्टर ने बिना किसी नोटिस के उनकी सेवा समाप्त कर दी.

By : निपुण सहगल | Updated at : 02 Dec 2025 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने ठेकेदार के जरिए वाराणसी नगर निगम में काम कर रही सफाईकर्मी पिंकी और उसके पति को तुरंत नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को साफ तौर पर बदले की कार्रवाई कहा. दरअसल, पिंकी ने बच्चों की तस्करी से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा था. उस मामले में कोर्ट की सख्ती के बाद कई लोगों को सजा हुई है.

बिना कारण हुई बर्खास्तगी
मामले में एमिकस क्यूरी के तौर पर कोर्ट की सहायता कर रही वरिष्ठ वकील अपर्णा भट्ट ने जस्टिस जे बी पारडीवाला की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच को मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दोनों लगभग 1 साल से काम कर रहे थे. जब उन्होंने बच्चों की तस्करी का मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा, कॉन्ट्रेक्टर ने बिना किसी नोटिस और उचित कानूनी प्रक्रिया के उनकी सेवा समाप्त कर दी. सेवा रजिस्टर में इस बर्खास्तगी की वजह तक दर्ज नहीं की गई है.

'55 मिनट में हो बहाली'
जस्टिस पारडीवाला ने इसे अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए कहा, 'यह तो उनके संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है. अदालत में आना कोई अपराध नहीं है. गरीब व्यक्ति जब कोर्ट में आता है, तो उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, न कि प्रताड़ना.' सुबह लगभग 11:05 पर कोर्ट ने आदेश दिया, 'दोपहर 12 बजे तक यानी अगले 55 मिनट में दोनों को बहाल किया जाए. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित कर देंगे.'

क्या था मुख्य मामला?
28 मार्च 2023 की रात वाराणसी के अंधरापुल के नीचे सो रहे सफाई मित्र दंपति की 1 साल की बच्ची गायब हो गई. उन्होंने चेतगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस की ढीली जांच के चलते 2 साल तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला. एक एनजीओ के सहयोग से पिंकी सुप्रीम कोर्ट पहुंची. इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई. आखिरकार, 20 मार्च 2025 को कोलकाता से बच्ची को बरामद किया गया. कई राज्यों में फैले बच्चा तस्करी नेटवर्क की भी जानकारी मिली.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Published at : 02 Dec 2025 02:31 PM (IST)
Child Trafficking Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
