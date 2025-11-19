Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

आतंकवादी संगठन ISIS अब छत्तीसगढ़ में अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है. रायपुर के आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) की कार्रवाई में इस बात का खुलासा हुआ है. दरअसल, ATS ने रायपुर और भिलाई से दो युवकों हिरासत में लिया है. इन दोनों युवकों से पाकिस्तान में बैठे ISIS के हैंडलर ने इंस्टाग्राम की मदद से संपर्क किया था.

ATS की शुरुआती जांच में यह जानकारी मिली है कि पाकिस्तान स्थित ISIS मॉड्यूल छत्तीसगढ़ में युवाओं को गुमराह कर अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा था. जिससे भारत में कहीं भी आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सके. इसके लिए फर्जी सोशल मीडिया एकाउंट के जरिए भारतीय युवाओं और किशोरों को निशाना बनाया जा रहा है. इस मामले में ATS ने संयुक्त राष्ट्र अधिनियम, 1967 के तहत पहली बार FIR दर्ज की है.

छत्तीसगढ़ में नेटवर्क बनाने की साजिश रच रहा ISIS

ATS ने जिन दो युवाओं को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक रायपुर और दूसरा भिलाई का रहने वाला है. दोनों ही युवक नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 16 और 17 साल है. जानकारी के मुताबिक, यह दोनों युवा सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव थे और लगातार आपत्तिजनक कट्टरपंथी सामग्री शेयर कर रहे थे. जिसके चलते पिछले डेढ़ साल से ATS इन दोनों पर नजर रखे हुए थी. ATS को इन दोनों के पास से मिले मोबाइल में कई आपत्तिजनक और कट्टरपंथी सामग्री और वीडियो संदेश मिले हैं. ये भी पता चला है कि ISIS का पाकिस्तानी हैंडलर इस युवाओं के जरिए कई अंदरूनी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था.

फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए युवाओं को जेहादी बनाने की हो रही कोशिश

ATS की जांच में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान में बैठे ISIS के हैंडलर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए छत्तीसगढ़ की युवाओं को कट्टरपंथी सामग्री भेज जिहादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सोशल मीडिया के अलग-अलग ग्रुपों में इन युवाओं को जोड़कर इन्हें भारत विरोधी कट्टरपंथी सामग्री मुहैया कराई जा रही है.

इसके साथ, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने की कोशिश भी लगातार हो रही है. पाकिस्तानी हैंडलर भारतीय युवाओं और किशोर को ग्रुप चैट में शामिल कर कट्टरपंथी बयानों के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए लगातार भड़का रहे हैं. साथ ही युवाओं को छत्तीसगढ़ में ISIS का मॉड्यूल खड़ा करने के लिए भी लगातार उकसाया जा रहा है. इसको लेकर ATS लगातार सोशल मीडिया पर नजर गड़ाए हुए है. जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इस युवाओं से पूछताछ में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आएंगी.

