‘पाकिस्तानी ISI और आतंकी संगठन जिम्मेदार’, दिल्ली ब्लास्ट पर ओवैसी का बड़ा आरोप, सरकार से मांगा जवाब
Delhi Blast: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर उसे विस्फोटक में बदलने जैसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले लोग कैसे सरकार के रडार से निकल गए?
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में हुए आतंकी विस्फोट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इस आतंकी हमले की साजिश की पूरी उंगलियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहां के आतंकी संगठनों की ओर उठ रही हैं. ओवैसी ने इसे एक सुसाइड बॉम्बिंग बताते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने और इस खतरनाक साजिश की तह तक जाने की मांग की है.
एक वीडियो संदेश का हवाला देते हुए ओवैसी ने कहा, ‘आरोपी ने एक स्क्रिप्ट के साथ बैठकर वीडियो बनाया था और बड़े एक्सेंट में बोलने की कोशिश कर रहा था. ये बड़ा ही खतरनाक और संगीन काम है, जिसमें 14 मासूम लोगों की जान गई. ये सरासर जुर्म है, गुनाह है और ये आतंकवादी घटना है.’ उन्होंने कहा कि इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए और सरकार को जवाबदेही पूछनी पड़ेगी.
दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में चूक पर ओवैसी ने दागा सवाल
दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में चूक पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने पूछा, ‘दिल्ली देश की राजधानी है. जवाबदेही किस पर आएगी? कहां पर फेलियर हुआ? कौन जिम्मेदार है? ये सब चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा.’ उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर उसे विस्फोटक (एम्फो) में बदलने जैसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले लोग कैसे सरकार के रडार से निकल गए?
ओवैसी ने अपने पुराने बयान को दोहराया
ओवैसी ने अपने उस बयान को भी दोहराया जो उन्होंने विस्फोट के तुरंत बाद दिया था. उन्होंने कहा, ‘जब ये ब्लास्ट हुआ था, मैंने ट्वीट किया था और कहा था कि ये मालूम करो आप कौन है. उस वक्त कई लोगों ने मुझसे शिकायत की, लेकिन यह एक सुसाइड बॉम्बिंग थी और आरोपी पूरी तैयारी के साथ वहां गए थे.’ उन्होंने अपने बयान का अंत कहते हुए सबसे बड़ा आरोप लगाया, ‘और यकीनन यह जो आतंकी हरकत हुई है, इसके पूरी उंगलियां पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान के दहशतगर्द तंजीम की तरफ जा रही है.’
यह भी पढ़ेंः लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल लाया गया भारत, दिल्ली एयरपोर्ट पर NIA ने किया अरेस्ट; US ने किया डिपोर्ट
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL