'बैलेट पेपर से हो चुनाव तो पलट जाएगा रिजल्ट', बिहार चुनाव के नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा ने दिया बड़ा दावा

‘बैलेट पेपर से हो चुनाव तो पलट जाएगा रिजल्ट’, बिहार चुनाव के नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा ने दिया बड़ा दावा

Robert Vadra: उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सभी को लग रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार को जिताने के लिए मेहनत की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 17 Nov 2025 07:23 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की धार्मिक तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में सोमवार (17 नवंबर, 2025) की दोपहर उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बातचीत करते हुए 10-10 हजार रुपये में वोट खरीदने के आरोप लगाए. उन्होंने चुनाव आयोग पर इस बात की जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए. वाड्रा ने कहा कि यदि यह चुनाव अभी दोबारा से करवा दिए जाएं तो बिहार की जनता इस रिजल्ट को पलट देगी.

रॉबर्ट वाड्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के समय उन्होंने खंडवा वापस लौटने का वादा किया था, जिसे निभाने के लिए वे एक बार फिर से तीर्थ नगरी पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें आम जनता से बड़ा प्यार मिला है, इसलिए वे यहां रहे या ना रहें, लेकिन लोगों की समस्याओं और गरीबों की समस्याओं का समाधान वे करते रहते हैं. वहीं, ममलेश्वर लोक को लेकर उन्होंने कहा कि मंदिर को मंदिर की जगह पर ही रहना चाहिए और राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए और इस मामले में राजनीति नहीं होना चाहिए.

बिहार चुनाव को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने ECI पर लगाए आरोप

बिहार चुनाव के नतीजे पर बात करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब सभी को लग रहा है कि ECI ने एनडीए की सरकार को जिताने के लिए मेहनत की है. चुनाव के रिजल्ट से बिहार की जनता खुश नहीं है और इसको लेकर लोगों की मांग थी कि राहुल वापस आएं, इसलिए आज राहुल वहीं पर लोगों की समस्याएं समझ रहे हैं, क्योंकि वहां 10 हजार रुपये देकर लोगों को खरीदा जा रहा है, जिसे चुनाव आयोग ने भी मना किए बगैर चलने दिया है.

उन्होंने कहा, ‘अगर यह चुनाव दोबारा बैलट पेपर से हों, तो बिहार की जनता रिजल्ट बदल देगी. देश में अभी जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है और इससे देश की प्रगति नहीं होगी.’

कांग्रेस में फूट को लेकर पीएम के बयान पर बोले वाड्रा

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कांग्रेस पार्टी में फूट होने को लेकर दिए बयान पर उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, ‘यह सब गलत है, कांग्रेस में अब कोई फूट नहीं होगी. यहां सब एकजुट हैं और गठबंधन में भी उनके साथी एकजुट हैं और जो गलत हो रहा है, उसके लिए हम सब और राहुल गांधी लड़ रहे हैं.’

(इनपुट- शेख शकील)

Published at : 17 Nov 2025 07:23 PM (IST)
Election Commission Of India CONGRESS BIHAR ELECTION ROBERT VADRA
Embed widget