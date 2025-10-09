ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने गुरुवार (9 सितंबर 2025) को भारत के विकास का लोहा मानते हुए जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत साल 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था बनने की राह पर है. ब्रिटेन के पीएम की यह बात अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के उस बयान पर तमाचा है, जिसमें उन्होंने भारत की अर्थव्‍यवस्‍था को 'डेड इकोनॉमी' कहा था.

'तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत'

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि भारत साल 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और ब्रिटेन इस सफर में साझेदार बनने के लिए उपयुक्त स्थिति में है. उन्होंने कहा कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता ब्रिटेन को टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी और अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व बढ़ाने का अवसर देगा.

उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रिटेन-भारत प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल को भी गहरा कर रहे हैं. एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुंबई पहुंचे स्टार्मर ने कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा की और दोनों देशों ने इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए साझा दृष्टिकोण अपनाया.

'इजरायल-हमास शांति प्रस्ताव बड़ी उपलब्धि'

स्टार्मर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इजरायल-हमास शांति प्रस्ताव को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह योजना गाजा के बंधकों, नागरिकों और पूरी दुनिया के लिए राहत लेकर आएगी. उन्होंने कहा, ‘‘अब हम अपने साझेदारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह शांति योजना पूरी तरह और बिना देरी के लागू हो.’’

ट्रंप के डेड इकॉनोमी वाले बयान की निकली हवा

अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया. ट्रंप की मनमानी के आगे जब भारत नहीं झुका और अमेरिका के फैसले को एकतरफा कर्रवाई बताया तो ट्रंप चिढ़कर भारत के अर्थव्यवस्था पर बयान देने लगे. ट्रंप ने कहा था, "मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या-क्या करता है, लेकिन वे दोनों मिलकर अपनी डेड इकोनॉमी को और नीचे गिरा सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता."