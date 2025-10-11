हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड

'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड

भारतीय पायलट संघ ने तकनीकी खराबियों के चलते एअर इंडिया के सभी B-787 विमानों की उड़ानें रोकने और गहन जांच कराने की मांग की है. एयरलाइन ने दावों को खारिज किया.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 11 Oct 2025 07:57 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय पायलट संघ (Federation of Indian Pilots- FIP) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) को पत्र लिखकर हाल ही में तकनीकी खराबियों और रखरखाव से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए सभी एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें तत्काल रोकने की मांग की है. पायलट संघ ने इस कदम के पीछे मुख्य कारण बताते हुए कहा कि एअर इंडिया के विमानों में लगातार आ रही तकनीकी समस्याओं और रखरखाव में कमजोरी के कारण DGCA ने हाल ही में विशेष ऑडिट शुरू किया है.

FIP के अनुसार, हाल के महीनों में B-787 विमानों में कई गंभीर तकनीकी खराबियों के मामले सामने आए हैं. इन घटनाओं ने न केवल विमानन सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यात्रियों और पायलटों के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा किया है. पायलट संघ ने DGCA से आग्रह किया है कि भारत में संचालित सभी बोइंग 787 विमानों की विद्युत प्रणालियों की विस्तृत और गहन जांच की जाए.

हाल की घटनाओं की डिटेल्स

4 अक्टूबर 2025: अमृतसर से बर्मिंघम जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI-117 में लैंडिंग के समय रैम एयर टर्बाइन (RAT) अचानक एक्टिव हो गया. यह घटना फ्लाइट के आखिरी चरण में हुई थी. हालांकि, चालक दल ने जांच में पाया कि सभी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पैरामीटर सामान्य थे और विमान सुरक्षित रूप से बर्मिंघम एयरपोर्ट पर उतरा. इसके बाद विमान को जांच के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया गया.

9 अक्टूबर 2025: ऑस्ट्रिया के वियना से नई दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI-154 को संभावित तकनीकी खराबी के कारण दुबई में डायवर्ट करना पड़ा. जांच के बाद विमान ने दुबई से सुबह 8:45 बजे (भारतीय समयानुसार) फिर से उड़ान भरी और सुरक्षित रूप से नई दिल्ली पहुंचा.

इन दोनों घटनाओं में पायलट संघ के अनुसार ऑटोपायलट सिस्टम अचानक फेल हो गया, जिससे कई तकनीकी गड़बड़ियां सामने आईं. प्रभावित सिस्टम में ऑटोपायलट, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS), फ्लाइट डायरेक्टर्स (FDs), और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम शामिल थे, जिसके कारण विमान में ऑटोलैंडिंग की क्षमता बाधित हो गई थी.

पुरानी घटनाओं का जिक्र

FIP ने सरकार का ध्यान 12 जून को अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया विमान हादसे की ओर भी दिलाया. संगठन का कहना है कि देश में B-787 विमानों में हो रही तकनीकी खराबियों की गहराई से जांच नहीं की जा रही, जिससे हवाई सुरक्षा से समझौता हो रहा है.

पायलट संघ ने कहा कि जब से एअर इंडिया के विमानों का रखरखाव नए इंजीनियरों के हाथों में गया है, तब से ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है. पहले जब AIESL (Air India Engineering Services Limited) रखरखाव का काम संभाल रहा था, तब ऐसी तकनीकी समस्याएं बहुत कम देखने को मिलती थीं.

FIP की तीन प्रमुख मांगें

  • गहन जांच: हाल ही में AI-117 और AI-154 में हुई घटनाओं की पूरी और निष्पक्ष जांच.
  • विमानों की उड़ान रोकना: एअर इंडिया के सभी B-787 विमानों को अस्थायी रूप से उड़ानों से रोका जाए और उनकी विद्युत प्रणालियों सहित बार-बार आने वाली तकनीकी खराबियों की विस्तृत जांच की जाए.
  • विशेष ऑडिट: DGCA के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष ऑडिट कराया जाए, जिसमें विशेष रूप से बोइंग-787 विमानों में MEL (Minimum Equipment List) रिलीज़ और बार-बार आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों की जांच शामिल हो.

एअर इंडिया का बयान

टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअर इंडिया ने हालिया तकनीकी खराबियों के दावों को पूरी तरह खारिज किया. कंपनी ने कहा कि 4 अक्टूबर को AI-117 में RAT का खुलना 'अनकमांड' यानी बिना आदेश के हुआ था, और इसका विमान या यात्रियों के लिए कोई खतरा नहीं था. सभी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम सामान्य थे और विमान सुरक्षित रूप से बर्मिंघम एयरपोर्ट पर उतरा. इसके बाद विमान को जांच के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया गया और जांच पूरी होने के बाद 5 अक्टूबर को यह पुनः उड़ान भरी.

एअर इंडिया ने यह भी स्पष्ट किया कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. एयरलाइन ने कहा कि RAT का खुलना किसी तकनीकी खराबी या पायलट की गलती के कारण नहीं हुआ और यह पहले अन्य एयरलाइनों में भी देखा गया है.

विशेषज्ञों का क्या कहना है?

विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार बढ़ रही तकनीकी खराबियां B-787 विमानों में गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर रही हैं. यदि इनकी समय पर जांच और रोक नहीं की गई, तो हवाई सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें-

'अब जिनपिंग से नहीं मिलूंगा...', चीन पर फिर फूटा डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा, भारी टैरिफ लगाने की दी धमकी

Published at : 11 Oct 2025 07:57 AM (IST)
Tags :
Air India Boeing 787 DGCA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Earthquake: सुबह-सुबह यहां डोल गई धरती, 7.1 तीव्रता का आया जोरदार भूकंप, जानें ताजा अपडेट
Earthquake: सुबह-सुबह यहां डोल गई धरती, 7.1 तीव्रता का आया जोरदार भूकंप, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
Advertisement

वीडियोज

करवा चौथ पर जुदाई की कसम, पति को बाय, प्रेमी का वेलकम
Road Rage: Coimbatore में कार ने स्कूटी वाले को रौंदा, रौंगटे खड़े कर देगा ये Video!
बंटेंगे तो कटेंगे SEASON 2! | Bihar Election 2025 | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: बंटेंगे तो कटेंगे... हर चुनाव में यही रटेंगे!
National Habit: पटना Metro से London तक, भारतीयों की पीक ने दुनिया में कराई थू-थू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Earthquake: सुबह-सुबह यहां डोल गई धरती, 7.1 तीव्रता का आया जोरदार भूकंप, जानें ताजा अपडेट
Earthquake: सुबह-सुबह यहां डोल गई धरती, 7.1 तीव्रता का आया जोरदार भूकंप, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
टेलीविजन
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस हिना खान, पति ने दिया इतना महंगा तोहफा
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस, पति से मिला महंगा तोहफा
विश्व
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर बैन, तालिबान की जमकर आलोचना
अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर बैन, तालिबान की जमकर हुई आलोचना
ट्रेंडिंग
पति फोन पर लगा था और पत्नी ने लड़के के साथ...वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
पति फोन पर लगा था और पत्नी ने लड़के के साथ...वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
शिक्षा
UGC ने 37 विश्वविद्यालयों को दिया अल्टीमेटम, वेबसाइट पर जरूरी जानकारियां अपलोड न करने पर पड़ेगा बड़ा असर
UGC ने 37 विश्वविद्यालयों को दिया अल्टीमेटम, वेबसाइट पर जरूरी जानकारियां अपलोड न करने पर पड़ेगा बड़ा असर
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget