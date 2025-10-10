ट्रंप का चीन पर फिर फूटा गुस्सा! टैरिफ बढ़ाने की दे डाली धमकी, जिनपिंग के साथ कैंसिल की मीटिंग

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर टैरिफ लगाने की धमकी दी है. ट्रुथ सोशल पर एक लंबी सी पोस्ट में ट्रंप ने चीन पर दुर्लभ खनिज को लेकर वैश्विक बाजार में 'बाधा डालने' का आरोप लगाया है. ट्रंप ने कहा कि चीन अचानक बहुत 'शत्रुतापूर्ण' रवैया अपना रहा है और दुनिया के कई देशों को पत्र भेजकर दुर्लभ खनिजों और उत्पादन से जुड़ी सामग्रियों पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाने की बात कर रहा है. ट्रंप के अनुसार, इस कदम से अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक बाजार 'जाम' हो सकते हैं और इसका असर लगभग हर देश पर पड़ेगा.

ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीन हर उस तत्व पर नियंत्रण की बात कर रहा है, जो उत्पादन में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वे चीन में बने हों या नहीं. उन्होंने कहा, 'किसी ने भी पहले ऐसा कुछ नहीं देखा. यह कदम वैश्विक बाजारों को जाम कर देगा और सभी देशों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा.' उन्होंने यह भी कहा कि कई देशों ने अमेरिका से संपर्क कर चीन के इस रवैये पर नाराजगी जताई है.

शी जिनपिंग से मुलाकात रद्द करने के संकेत

ट्रंप ने बताया कि उन्होंने अब तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात नहीं की है. उन्होंने कहा कि दो हफ्ते बाद दक्षिण कोरिया में होने वाली APEC बैठक में दोनों नेताओं की मुलाकात तय थी, लेकिन अब उनसे 'मिलने का कोई कारण नहीं दिखता'.