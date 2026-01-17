'बीजेपी पर शहरी वोटर्स को भरोसा...', BMC नतीजों पर बोले बेंगलुरु सांसद तेजस्वी सूर्या

बेंगलुरु से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बीएमसी चुनाव नतीजों पर बयान दिया है. उन्होंने शनिवार को कहा है कि हाल ही में हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव के नतीजे बीजेपी के शहरी वोटर्स के भरोसे को दिखाते हैं. साथ ही यह भरोसा जताया कि अगर राज्य प्रस्तावित ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के चुनाव कराता है तो बीजेपी बेंगलुरु समेत सभी पांचों कॉर्पोरेशन में जीत हासिल करेगी.

सूर्या ने कहा कि बीएमसी चुनाव के नतीजे इस बात का संकेत हैं कि शहरी भारत बीजेपी नेतृत्व पर भरोसा करते हैं. अगर राज्य सरकार जीबीए चुनाव कराने को लेकर गंभीर है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि सभी प्रस्तावित कॉर्पोरेशन में से बीजेपी बेंगलुरु में शानदार जीत हासिल करेगी.

BJP और शिंदे शिवसेना गठबंधन को मिली बढ़त

बीएमसी चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गठबंधन को बढ़त दिलाई है. चुनाव आयोग और बीएमसी की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार बीजेपी ने 89 सीटें जीतीं हैं. इसमें 11,79,273 लाख वोट बीजेपी को मिले हैं. यह कुल वोटों का 21.58% है. सभी जीतने वाले उम्मीदवारों में बीजेपी का वोट शेयर 45.22% प्रतिशत है. इससे यह नगर निकाय में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है.

शिवसेना ने 29 सीटें हासिल की

शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) ने 2,73,326 वोटों के साथ 29 सीटें हासिल की है. यह कुल वोट शेयर का 5% है. MNS के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही शिवसेना (UBT) ने 65 सीटें जीती हैं. यूबीटी नेतृत्व वाली शिवसेना को 7,17,736 वोट मिले. यह कुल डाले गए वोटों को 13.13% था. एमएनएस ने गठबंधन में 6 सीटें जोड़ी हैं. उसे 74,946 वोट मिले हैं. यह कुल 1.37% वोट शेयर है.

बेंगलुरु मेट्रो किराए में बढ़ोतरी को लेकर क्या बोले सूर्या?

सूर्या ने 5% बेंगलुरु मेट्रो किराए में बढ़ोतरी की आलोचना करते हुए इसे जनविरोधी बताया है. साथ ही राज्य सरकार से मेट्रो किराए का फिर से आकलन करने के लिए एक नई समिति बनाने का आग्रह किया है. अगर ऐसा नहीं किया तो विरोध प्रदर्शन की चेतावनी जारी की गई है.

उन्होंने कहा कि बेंगलुरु मेट्रो देश की सबसे महंगी मेट्रो है. इन कीमतों के साथ बेंगलुरु मेट्रो पहले ही अधिकतर लोगों के लिए महंगी हो गई है. 1 फरवरी से बढ़े हुए किराए को प्रभावी किया जाएगा.

बल्लारी घटना को लेकर क्या बोले सूर्या?

सूर्या ने बल्लारी घटना को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है. जहां महार्षि वाल्मीकि की मूर्ति अनावरण की तैयारियों के दौरान हिंसा भड़क गई थी. उन्होंने कहा कि बल्लारी में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है. अपने पार्टी के लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार नौकरशाही पर हमला कर रही है. ईमानदार अधिकारियों पर हमला कर रही है. जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.