भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन की ओर से जारी संयुक्त घोषणा पत्र को खोखले वादों का पुलिंदा बताते हुए कहा कि इसको बनाने वाले भी जानते हैं कि उनकी सरकार तो बनने वाली नहीं है, इसलिए दावे करने में क्या बुराई है?

पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने ‎पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह घोषणा पत्र संयुक्त नहीं, तेजस्वी यादव का प्रण है. उन्होंने कहा, 'यह घोषणा पत्र बिहार की जनता को ऐसे लोकलुभावन तस्वीर पेश करता है, जिसमें न कोई रंग है न ही बदलाव का कोई संकल्प, बिहार की जनता भी समझती है.'

'घोषणा पत्र में अपराध पर जीरो टॉलरेंस'

‎उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र में अपराध पर तो जीरो टॉलरेंस है, लेकिन भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं कहा गया है. स्वाभाविक है कि अगर ऐसा दावा किया जाता तो बात बहुत आगे तक जाएगी. दरअसल जो नया विजन देने का दावा कर रहे हैं, वे 420 के आरोपी हैं. राजद भ्रष्टाचार की पाठशाला है और यही उनका अतीत है, वर्तमान है और भविष्य भी होगा.

‎पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपराध पर जीरो टॉलरेंस को लेकर कहा कि उन्हें यह भी कहना चाहिए था कि अब मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों से बात नहीं होगी. राजद के गुंडे जो जमीन छीनते हैं, वे नहीं करेंगे. अपराध के शक की सुई जहां जाएगी, कार्रवाई करेंगे.

'भ्रष्टाचार पर खुलकर बोलने से डर रहे तेजस्वी यादव'

भाजपा नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह न राहुल गांधी का प्रण है, न महागठबंधन का प्रण है, यह मात्र तेजस्वी यादव का प्रण है. राजद के शासनकाल में बिहार का क्या हाल हुआ था, वह देश जानता है. तेजस्वी यादव के विकास कार्यों करने के दावे को लेकर उन्होंने कहा कि जो काम हुआ, वह नीतीश सरकार ने किया और आपके भ्रष्टाचार के कारण ही वे आपसे अलग हुए.

नीतीश कुमार नेता हैं और रहेंगे: रविशंकर प्रसाद

उन्होंने कहा कि NDA का काम जमीन पर उतरा है, आगे और बढ़ेगा. भ्रष्टाचार पर खुलकर बोलने से तेजस्वी यादव डरते हैं. भाजपा नेता ने उपनिवेश बनाने को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह संविधान के खिलाफ है. तेजस्वी यादव के BJP से बिहार में अगले CM के सवावों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से एनडीए के नेता हैं और रहेंगे. मोदी-नीतीश की साझेदारी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है.

