कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को बिहार में शिक्षा, रोजगार और मानव विकास की स्थिति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि मोदी-नीतीश सरकार ने युवाओं की आकांक्षाओं का गला घोंट दिया है और प्रदेश को हर पैमाने पर गर्त में धकेल दिया है.

उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई कर रहे बिहार के कुछ युवाओं के साथ संवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया. पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, ‘कुछ दिनों पहले बिहार के युवाओं से बहुत दिलचस्प बातचीत हुई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर मुद्दे पर. इन सबकी दुर्दशा के लिए सिर्फ एक गुनहगार है, भाजपा-जद(यू) सरकार.’ उन्होंने दावा किया, ‘बिहार के युवा बखूबी जानते हैं कि पिछले 20 सालों में किस तरह मोदी-नीतीश सरकार ने उनकी आकांक्षाओं का गला घोंटा है, प्रदेश को लावारिस छोड़ दिया है और हर पैमाने पर गर्त में धकेल दिया है.’

कुछ दिनों पहले बिहार के युवाओं से बहुत दिलचस्प बातचीत हुई - शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार हर मुद्दे पर। और, इन सबकी दुर्दशा के लिए सिर्फ एक गुनहगार है, BJP-JDU सरकार।



राहुल गांधी ने बिहार की स्थिति को लेकर बताए आंकड़े

राहुल गांधी ने बिहार में शिक्षा की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा, ‘कक्षा 9-10 में ड्रॉपआउट के मामले में बिहार का 29 राज्यों में 27वां स्थान है. कक्षा 11–12 में प्रवेश की दर के मामले में 28वां स्थान है और महिला साक्षरता के मामले में 28वां स्थान है.’ वहीं, इसके साथ रोजगार की स्थिति का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सेवा क्षेत्र में रोजगार को लेकर बिहार का 29 राज्यों में 21वां स्थान है और उद्योग/उत्पादन क्षेत्र में रोजगार के मामले में 23वां स्थान है. उन्होंने यह भी दावा किया कि शिशु मृत्यु दर के मामले में बिहार का 27वां स्थान है, बीमा योजना से स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में 29वां स्थान है और घर में शौचालय की सुविधा के मामले में 29वां स्थान है.

इसके अलावा, राहुल गांधी ने बिहार में मानव विकास की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि मानव विकास सूचकांक (HDI) के मामले में राज्य का 27वां स्थान है जबकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में उसका स्थान 25वां है.

डबल इंजन सरकार बिहार को प्रगति से खींच लाई है- राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आईना हैं ‘रियर व्यू मिरर’ दिखा रहा है कि डबल इंजन (सरकार) बिहार को प्रगति से कितना पीछे खींच लाई है. जितने भी बिहारी युवाओं से मिला हूं, सभी बेहद होनहार हैं, समझदार हैं. अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर हर जगह चमक सकते हैं, पर सरकार ने उन्हें अवसरों की जगह सिर्फ बेरोजगारी और निराशा दी है.’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया, ‘अब वक्त बदलाव का है, बिहार का स्वाभिमान फिर जगाने का वक्त है. महागठबंधन का न्याय संकल्प दोहराने का वक्त है.’

