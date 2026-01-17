Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने शनिवार (17 जनवरी) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों में पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी. इस जीत के बाद कंगना रनौत का बड़ा बयान सामने आया है.

उद्धव गुट की हार पर कंगना रनौत का बयान

BMC चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट की हार पर कंगना रनौत ने इसे न्याय बताते हुए खुशी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि मेरा घर तोड़ने वाले अब सत्ता से बेदखल हो गए हैं. मुंबई में शिवसेना (UBT) का दशकों पुराना गढ़ अब बीजेपी-शिंदे गुट के हाथ में आ गया है. कंगना रनौत ने अपनी प्रॉपर्टी के खिलाफ BMC की कार्रवाई को याद करते हुए कहा कि जिन लोगों ने मुझे गाली दी, मेरा घर गिराया, मुझे बुरा-भला कहा और मुझे महाराष्ट्र छोड़ने की धमकी दी, आज महाराष्ट्र ने उन्हें ही छोड़ दिया है.

कंगना रनौत के लिए भारत के सबसे अमीर नगर निकाय में बीजेपी की सत्ता में वापसी एक चुनावी उपलब्धि से कहीं अधिक है. 2020 में जब नगर प्रशासन पर शिवसेना का कंट्रोल था, तब बीएमसी ने उनके मुंबई बंगले से सटे उनके कार्यालय को ध्वस्त कर दिया था. इस घटना के बाद जमकर बवाल देखने को मिला था.

'बीजेपी का प्रदर्शन भगवा लहर के समान'

कंगना रनौत ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि बीजेपी का प्रदर्शन भगवा लहर के समान है. उन्होंने इस सामूहिक सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री फडणवीस और महाराष्ट्र के बीजेपी नेतृत्व को दिया, जो मुंबई में पार्टी के लिए मजबूत जनसमर्थन का संकेत है. कंगना रनौत ने आगे कहा कि चुनावी फैसले से उन्हें न्याय मिला है और उन्होंने कहा कि महिला-विरोधी, गुंडों और भाई-भतीजावाद माफिया को मतदाताओं द्वारा जवाबदेह ठहराए जाने से उन्हें खुशी है.

एशिया का सबसे अमीर नगर निगम है BMC

बता दें कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) महज एक स्थानीय निकाय नहीं है बल्कि 74,400 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक बजट के साथ यह मुंबई की परियोजनाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, स्वच्छता सेवाओं और नागरिक प्रशासन पर भी प्रभाव रखती है. बीएमसी पर कंट्रोल को लंबे समय से देश की वित्तीय राजधानी में राजनीतिक वर्चस्व के प्रमुख प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा है. बीएमसी को एशिया का सबसे अमीर नगर निगम माना जाता है.

