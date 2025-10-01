बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक को लेकर बड़ी मांग कर दी है. सिद्दीकी ने मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को राष्ट्रपति दौप्रदी मुर्म को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने RSS के फाउंडर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को भारत रत्न देने की मांग की है.

राष्ट्रपति को लिखे अपने लेटर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा है कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र निर्माण के प्रणेता डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करने की विनम्र मांग करता हूं. उन्होंने लिखा कि ये मांग न केवल उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए आवश्यक है बल्कि युवा पीढ़ी को राष्ट्रवाद की प्रेरणा प्रदान करने के लिए भी अनिवार्य है.

आरएसएस का मकसद राष्ट्र को मजबूत करना

उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि 1925 में नागपुर में डॉ. हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जो आज भारत का सबसे बड़ी सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है. उन्होंने कहा कि आरएसएस का मकसद समाज को संगठित कर राष्ट्र को मजबूत करना है ताकि स्वतंत्र भारत में विभाजनकारी ताकतों से रक्षा हो सके. उनकी दूर दृ्ष्टि ने लाखों स्वयंसेवकों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया.

बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि आज आरएसएस शिक्षा, आपदा राहत, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. उन्होंने बताया कि 1921 में काटोल और भरतवाड़ा में दिए गए अपने भाषणों के कारण डॉ. हेडगेवार को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया और एक साल जेल की सजा सुनाई.

कौन हैं जमाल सिद्दीकी

जमाल सिद्दीकी अक्टूबर 2020 से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं. वे अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की चुनाव समिति के सदस्य रह चुके हैं. इससे पहले वो महाराष्ट्र राज्य हज समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

ये भी पढ़ें

66 देशों में फैला बिजनेस, 10 बिलियन से ज्यादा नेटवर्थ, जानें कौन है भारत का सबसे अमीर मुस्लिम?