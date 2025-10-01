हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया66 देशों में फैला बिजनेस, 10 बिलियन से ज्यादा नेटवर्थ, जानें कौन है भारत का सबसे अमीर मुस्लिम?

66 देशों में फैला बिजनेस, 10 बिलियन से ज्यादा नेटवर्थ, जानें कौन है भारत का सबसे अमीर मुस्लिम?

विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी भारत के सबसे धनी मुसलमानों में से एक हैं, जिनकी संपत्ति $11.6 बिलियन है. उन्होंने विप्रो को एक वैश्विक आईटी कंपनी में बदला और शिक्षा के क्षेत्र में भारी दान किया है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 01 Oct 2025 11:08 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और देश के मुसलमानों ने कला, साहित्य, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. लेकिन व्यापार जगत में यह समुदाय अक्सर पीछे नजर आता है, जहां प्रमुख भूमिका बहुसंख्यक हिंदू व्यापारियों की रहती है. ऐसे में अजीम प्रेमजी और उनका परिवार एक अलग पहचान रखते हैं.

अजीम प्रेमजी, भारतीय आईटी कंपनी विप्रो के संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष हैं. फोर्ब्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति $11.6 बिलियन है, जो उन्हें भारत के सबसे अमीर मुस्लिम व्यक्तियों में से एक बनाती है.

भारत के सबसे अमीर मुस्लिम कौन हैं?

अजीम प्रेमजी ने अपनी कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता से न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने विप्रो को एक हाइड्रोजेनेटेड कुकिंग फैट कंपनी से बदलकर आईटी, बीपीओ और आरएंडडी सेवाओं की ग्लोबल कंपनी में तब्दील किया, जो अब $10 बिलियन से अधिक का राजस्व उत्पन्न करती है और 66 देशों में मौजूद है. विप्रो की अन्य कंपनियों का राजस्व लगभग $2 बिलियन है, जो उपभोक्ता वस्त्र, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और हेल्थकेयर सिस्टम जैसे क्षेत्रों में फैली हुई हैं.

शिक्षा और सम्मान

अजीम प्रेमजी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है. उन्हें भारत और विदेशों के कई प्रतिष्ठित संस्थानों से मानद डॉक्टरेट और सम्मान मिल चुके हैं. वे पहले भारतीय हैं जिन्हें फैराडे मेडल मिला. फ्रांस गणराज्य ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया.

अजीम प्रेमजी की कितनी है संपत्ति

अजीम प्रेमजी अपनी अधिकांश संपत्ति सामाजिक कार्यों और शिक्षा के क्षेत्र में दान करते हैं. फोर्ब्स के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹1 लाख करोड़ है. हुरुन इंडिया फिलैंथ्रॉपी लिस्ट 2021 के अनुसार, उन्होंने अब तक कुल ₹9,713 करोड़ का दान किया है.

ये भी पढ़ें-

बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम

Published at : 01 Oct 2025 11:08 AM (IST)
Tags :
Muslim Azim Premji Wipro
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
ट्रैवल
Weekend Getaway Near Delhi: दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये जन्नत, एक बार जरूर करें विजिट
दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये जन्नत, एक बार जरूर करें विजिट
यूटिलिटी
यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर
यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर
नौकरी
यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!
यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget