66 देशों में फैला बिजनेस, 10 बिलियन से ज्यादा नेटवर्थ, जानें कौन है भारत का सबसे अमीर मुस्लिम?

भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और देश के मुसलमानों ने कला, साहित्य, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. लेकिन व्यापार जगत में यह समुदाय अक्सर पीछे नजर आता है, जहां प्रमुख भूमिका बहुसंख्यक हिंदू व्यापारियों की रहती है. ऐसे में अजीम प्रेमजी और उनका परिवार एक अलग पहचान रखते हैं.

अजीम प्रेमजी, भारतीय आईटी कंपनी विप्रो के संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष हैं. फोर्ब्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति $11.6 बिलियन है, जो उन्हें भारत के सबसे अमीर मुस्लिम व्यक्तियों में से एक बनाती है.

भारत के सबसे अमीर मुस्लिम कौन हैं?

अजीम प्रेमजी ने अपनी कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता से न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने विप्रो को एक हाइड्रोजेनेटेड कुकिंग फैट कंपनी से बदलकर आईटी, बीपीओ और आरएंडडी सेवाओं की ग्लोबल कंपनी में तब्दील किया, जो अब $10 बिलियन से अधिक का राजस्व उत्पन्न करती है और 66 देशों में मौजूद है. विप्रो की अन्य कंपनियों का राजस्व लगभग $2 बिलियन है, जो उपभोक्ता वस्त्र, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और हेल्थकेयर सिस्टम जैसे क्षेत्रों में फैली हुई हैं.

शिक्षा और सम्मान

अजीम प्रेमजी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है. उन्हें भारत और विदेशों के कई प्रतिष्ठित संस्थानों से मानद डॉक्टरेट और सम्मान मिल चुके हैं. वे पहले भारतीय हैं जिन्हें फैराडे मेडल मिला. फ्रांस गणराज्य ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया.

अजीम प्रेमजी की कितनी है संपत्ति

अजीम प्रेमजी अपनी अधिकांश संपत्ति सामाजिक कार्यों और शिक्षा के क्षेत्र में दान करते हैं. फोर्ब्स के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹1 लाख करोड़ है. हुरुन इंडिया फिलैंथ्रॉपी लिस्ट 2021 के अनुसार, उन्होंने अब तक कुल ₹9,713 करोड़ का दान किया है.

