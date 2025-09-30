भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का 94 वर्ष की उम्र में मंगलवार (30 सितंबर 2025) की सुबह निधन हो गया. मल्होत्रा का पिछले कुछ दिनों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में उपचार हो रहा था. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा ​​को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की.

इस मौके पर भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बयान में कहा, ‘‘बेहद दुख के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ​​का आज सुबह निधन हो गया.’’ सचदेवा ने कहा कि उनका जीवन सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण की मिसाल था. जनसंघ के दिनों से ही उन्होंने दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए अथक प्रयास किए.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays last respects to senior BJP leader Vijay Kumar Malhotra, at his residence.



Vijay Kumar Malhotra passed away at AIIMS, New Delhi, today at the age of 93.



(Video: DD) pic.twitter.com/mrgGNt8cqp — ANI (@ANI) September 30, 2025

भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत

भाजपा नेता ने कहा, ‘‘उनका (विजय कुमार मल्होत्रा) जीवन हमेशा से सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और आगे भी रहेगा.’’ मल्होत्रा ​​के निधन से एक दिन पहले ही दिल्ली भाजपा को दीन दयाल उपाध्याय (DDU) मार्ग पर एक स्थायी कार्यालय मिला था, जिसका उद्घाटन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. मल्होत्रा ​​दिल्ली से पांच बार सांसद और दो बार विधायक रहे हैं और राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी का एक प्रमुख चेहरा थे. पार्टी ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर सुबह लगभग आठ बजकर 45 मिनट पर उनके आधिकारिक आवास 21, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड लाया गया, जहां लोगों ने उनका अंतिम दर्शन किया. विजय कुमार मल्होत्रा का जन्म 3 दिसंबर 1931 को लाहौर, पंजाब (अब पाकिस्तान) में हुआ. वह कविराज खजान चंद के सात बच्चों में चौथे थे. मल्होत्रा भारतीय राजनीति और खेल प्रशासन में अपनी छवि के लिए जाने जाते थे.

ये भी पढ़ें: Vijay Kumar Malhotra: नहीं रहे BJP नेता विजय कुमार मल्होत्रा, 94 साल की उम्र में निधन, कल ही पीएम ने किया था जिक्र