बीजेपी आईटी सेल की 20 सितंबर को वर्कशॉप, Gen Z पर रहेगा खास फोकस

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी चुनावों से पहले जेन-जी (Gen Z) पर खास फोकस करने जा रही है. भाजपा आईटी सेल की ओर से 20 सितंबर को एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे. इस कार्यशाला में जेन-जी तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा.

Gen Z पर रहेगा फोकस

कार्यशाला में पार्टी की डिजिटल पहुंच को और अधिक प्रभावी बनाने तथा युवा पीढ़ी के साथ संवाद को मजबूत करने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. इसके अलावा, आगामी चुनावों को लेकर संगठन की डिजिटल रणनीति पर भी मंथन होगा.

कार्यशाला के एक सत्र को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष संबोधित करेंगे. इसमें सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेनिंग और युवाओं के बीच पार्टी की मौजूदगी को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी.