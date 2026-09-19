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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबीजेपी आईटी सेल की 20 सितंबर को वर्कशॉप, Gen Z पर रहेगा खास फोकस

बीजेपी आईटी सेल की 20 सितंबर को वर्कशॉप, Gen Z पर रहेगा खास फोकस

कार्यशाला में पार्टी की डिजिटल पहुंच को और अधिक प्रभावी बनाने तथा युवा पीढ़ी के साथ संवाद को मजबूत करने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 19 Sep 2026 07:19 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी चुनावों से पहले जेन-जी (Gen Z) पर खास फोकस करने जा रही है. भाजपा आईटी सेल की ओर से 20 सितंबर को एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे. इस कार्यशाला में जेन-जी तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा.

Gen Z पर रहेगा फोकस

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कार्यशाला में पार्टी की डिजिटल पहुंच को और अधिक प्रभावी बनाने तथा युवा पीढ़ी के साथ संवाद को मजबूत करने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. इसके अलावा, आगामी चुनावों को लेकर संगठन की डिजिटल रणनीति पर भी मंथन होगा.

कार्यशाला के एक सत्र को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष संबोधित करेंगे. इसमें सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेनिंग और युवाओं के बीच पार्टी की मौजूदगी को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी.

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 19 Sep 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
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