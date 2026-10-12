यूपी पुलिस की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ, खेत में मेडिकल कॉलेज पर एक्शन, एडवाइजरी होगी जारी

खेत के बीच बने दो-तीन कमरों से फर्जी मेडिकल कॉलेज चलाए जाने की जानकारी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. उत्तर प्रदेश के एटा जिले के इस कॉलेज पर पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है. साथ ही, UGC और उच्च शिक्षा से जुड़ी दूसरी सरकारी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वह फर्जी शिक्षण संस्थानों के बारे में छात्रों और अभिभावकों को एडवाइजरी जारी करें. उन्हें बताया जाए कि दाखिला लेने से पहले कॉलेज की मान्यता और प्रामाणिकता की जांच जरूर करें.

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा है कि छात्रों को किसी भी शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस बात की निगरानी करे कि सभी नियामक प्राधिकरण छात्रों को समय-समय पर आगाह कर रहे हैं या नहीं? कोर्ट ने UGC को भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए ठोस दिशानिर्देश तैयार के लिए भी कहा है.

उत्तर प्रदेश में चल रहा था फर्जी कॉलेज

मामला एटा जिले के महमूदपुर नगरिया गांव का है, जहां खेत के बीच बने दो-तीन कमरों के एक खस्ताहाल मकान से मेडिकल कॉलेज चलाया जा रहा था. कॉलेज का चेयरमैन भगवान दास सिंह बघेल नाम का चाय बेचने वाला व्यक्ति था, जो खुद काफी कम पढ़ा-लिखा था. पूछताछ में उसने बताया कि कॉलेज सतेंद्र कुमार का है, वह संस्थान के दस्तावेजों पर सिर्फ हस्ताक्षर करता था.

बिना मान्यता के चल रहे थे महत्वपूर्ण कोर्स

इस संस्थान में डी.फार्मा, बी.फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस (BAMS) और जीएनएम (GNM) जैसे कोर्स चलाए जा रहे थे. इसके अलावा, डीएमएलटी (DMLT), बीएमएलटी (BMLT) और एएनएम (ANM) जैसे मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्स भी बिना जरूरी मान्यता और बुनियादी ढांचे के चलाए जाने की जानकारी मिली थी. एक अखबार में रिपोर्ट प्रकाशित होने से यह मामला सामने आया. इसके बाद पुलिस ने तेज कार्रवाई की.

कोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने जजों को बताया कि मुख्य आरोपी सतेंद्र कुमार और तीन दूसरे लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. घटना की स्वतंत्र जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी की एक छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निजी और डीम्ड विश्विद्यालयों के कामकाज में गड़बड़ियों पर स्वतः संज्ञान लिया था. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से निजी उनके गठन, कामकाज और उन्हें दी गई सुविधाओं पर जानकारी मांगी है. उसी मामले की सुनवाई के दौरान फर्जी मेडिकल कॉलेज पर हुई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट में रखी गई.